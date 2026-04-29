El Campus Científico-Tecnológico de Linares (Jaén) celebra una jornada de plantación de árboles

Jornada de plantación de árboles en el Campus Científico-Tecnológico de Linares. - UJA

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Jaén en Linares ha celebrado una jornada de plantación de árboles, en la que se ha participado voluntariado tanto de la comunidad universitaria como de la ciudad.

En concreto, se han plantado hasta 200 ejemplares de especies autóctonas, seleccionadas por su adaptabilidad al clima de la provincia y su bajo requerimiento hídrico, según ha informado este miércoles la UJA.

Esta acción se enmarca en el plan de sostenibilidad de la institución académica en colaboración con su Aula Verde, que busca, no solo embellecer el espacio, sino también generar un impacto ecológico real.

"Esta jornada va mucho más allá de la simple acción de plantar un árbol. Representa nuestro compromiso tangible con el medio ambiente y la educación en valores. Hoy hemos plantado las raíces de un campus más verde, más fresco y más consciente para las futuras generaciones", ha afirmado el director del Secretariado de Sostenibilidad, Luis M. Nieto.

La iniciativa también ha servido como espacio de concienciación y, de la mano de Oscar Martínez (Los Árboles Mágicos), técnico asesor del Proyecto de Universidad Ecosostenible para las Infraestructuras Verdes de la UJA, se mostró 'in situ' la infraestructura verde del Campus Científico Tecnológico.

Igualmente, se compartió con los asistentes información sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas locales y las mejores prácticas para el mantenimiento de los plantones.