Canal Sur participa en la financiación de 24 nuevos proyectos audiovisuales, con una inversión de 2,8 millones

Sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). - RTVA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública de la Radio y la Televisión de Andalucía invertirá 2,8 millones de euros para participar en 24 proyectos presentados en la segunda convocatoria pública de obra audiovisual europea de 2025.

Entre los 106 proyectos presentados, a través de Canal Sur Produce en base a la transparencia y libre concurrencia, se han seleccionado siete largos de ficción (dos de ellos de animación), ocho largos documentales, seis documentales de televisión y tres series documentales, según ha informado a través de un comunicado.

Estos proyectos abarcan estilos y temáticas diversas con el objetivo de satisfacer los gustos de la audiencia y el público andaluz, promocionar valores universales y potenciar al sector audiovisual de nuestra tierra. Películas, documentales y series rodadas en Andalucía o con temáticas que resaltan el acervo andaluz.

Los largos cinematográficos que Canal Sur apoya en esta convocatoria son 'El día de de la matanza' (LasdelCine Producciones Audiovisuales), 'Like! (a.k.a A Smartphone Story' (Guión Alto S.L.), 'Stella Maris' (Producciones 24 Violets), 'Canijo' (Grupo Tranquilo PC), 'Palabras de Caramelo' (Palabras de Caramelo A.I.E.), 'Últimos días de caza' (La Claqueta PC) y 'Aarón' (Miguel Ángel Olivares Llamas).

Los documentales para cine seleccionados son 'Tres, tres, tres' (La Favorita Produce S.L.), 'Reflejos de la casa verde' (Nadadora Films), 'E. Beachy: el fotógrafo en el café cantante' (Rakia Films Producciones S.L), 'Los días llegarán' (The Flow Studio S.C.A.), 'Paco Rabal, más allá de la pantalla' (Proyectos Audiovisuales y Arqueológicos Multimedia MLK. S.L), 'New York & Flamenco. A true love story' (Producciones Cibeles S.L), 'La Peregrina' (Son de Producción S.L) y 'La leyenda de Ricardo Pachón' (Sarao Films S.L.).

RTVA también participará en los siguientes documentales para televisión 'Rafael Zabaleta, el pintor de la tierra' (Toma2 S.L.), 'H2O, donde nace la energía' (Madroom Broadcast Media Company), 'Tierra de sueños' (Playmedia S oluciones Audiovisuales S. L.), 'La priora' (Imagions Producciones S.L.), 'No me olvides' (División XL Producciones) y 'Del 4 de diciembre al 28 de febrero' (Universidad de Córdoba, Cátedra 4 de diciembre).

Canal Sur apuesta igualmente por las series documentales, en concreto por las que refuerzan la identidad histórica y cultural de Andalucía. En esta convocatoria las seleccionadas son 'Poetas y otros animales' (Mundo Salvaje A.I.E.), 'ADN Andaluz' (Grupo Audiovisual Digital Multimedia S.A.) y 'Generación del 27, la poesía que cambió el mundo' (Lapa Creativa).