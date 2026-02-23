Canal Sur Televisión estrena el documental 'Antonio Mairena, la raíz del cante'. - CANAL SUR TELEVISION

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Han pasado 40 años desde la muerte del artista flamenco Antonio Mairena. Para recordar su figura y reivindicar su legado, Canal Sur Televisión estrena este martes el documental 'Antonio Mairena, la raíz del cante', una propuesta que profundiza en la vida y obra del cantaor y flamencólogo nacido en Mairena del Alcor.

El eje central del documental es ShaunTrack, divulgador musical en redes sociales, quien guía al espectador a través de un detallado y exhaustivo análisis del artista. A través de su mirada, la producción recorre los principales hitos de la trayectoria de Mairena, partiendo de uno de los mayores reconocimientos del flamenco: la Llave de Oro del Cante, galardón que marcó un antes y un después en su carrera, ha explicado Canal Sur Televisión en una nota de prensa.

A partir de este acontecimiento, el documental repasa su vida desde sus orígenes, su temprano descubrimiento de los cantes antiguos y las dificultades que tuvo que afrontar como gitano durante la Guerra Civil y el Franquismo. También aborda su firme postura ante las modas y la evolución del flamenco, su defensa del cante más puro y su empeño en que el flamenco alcanzara el ámbito académico.

La obra no sólo traza un retrato biográfico, sino que analiza en profundidad su legado artístico, contando con la participación de destacadas figuras del panorama flamenco como Esperanza Fernández, Argentina, Fosforito, Rancapino Chico, Fran Fernández, Nano de Jerez, Ricardo Miño, Pedro Ricardo Miño, Pepa Montes y Jesús Bola, entre otros.

La producción corre a cargo de Mástv Online, con la participación de Canal Sur Radio y Televisión, y está dirigida por Paco Millán. Su emisión se enmarca dentro de una serie de producciones especiales que la cadena ofrecerá durante esta semana en la misma franja horaria con motivo del 28F, Día de Andalucía.