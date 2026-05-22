Casi 8.000 opositores se examinan este sábado en Granada para conseguir una plaza en la Administración del Estado

Facultad de Farmacia de la UGR. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.957 opositores están convocados este sábado, 23 de mayo, en Granada a las pruebas de acceso de los diferentes procesos selectivos para el ingreso y acceso en los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado (AGE), cuyos exámenes se celebran este sábado en todo el país.

Por este motivo, personal de la Subdelegación del Gobierno en Granada lleva varias semanas preparando el procedimiento, una cuestión de la que se encargan los funcionarios de las dos Unidades de Colaboración Local que se han establecido en Granada. Estos tienen contacto directo con la Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), que organiza todo lo referido a la convocatoria.

Los exámenes van a tener lugar a partir de las diez de la mañana en cuatro ubicaciones distintas dentro de los campus universitarios de Fuentenueva y Cartuja. Concretamente, se han habilitado la facultad de Ciencias, la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el Aulario de la Facultad de Derecho y la Facultad de Farmacia. La apertura de puertas será a las 9,00 horas. Un equipo de 212 empleados públicos trabajan para que el proceso de oposiciones se desarrolle con normalidad.

En concreto, los exámenes que se celebran este sábado regularán el acceso al Cuerpo de Administración Civil del Estado (A2), el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2), el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1), el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1) y el Cuerpo General de Auxiliares de la Administración del Estado (C2). Algunas especialidades tendrán que realizar más de un ejercicio. Los opositores deberán acudir provistos de sus documentos de identidad.

PUBLICACIÓN DE PLANTILLAS

Los aspirantes a las plazas en la Función Pública que hagan el examen tipo test tendrán a su disposición a partir del lunes las plantillas con las respuestas correctas. A partir de segunda quincena de julio 2026 se publicarán los resultados del primer ejercicio de los procesos correspondientes a los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (las notas de los segundos ejercicios serán en septiembre) y del ejercicio único de los procesos correspondientes al resto de Cuerpos convocados.

El proceso corresponde a la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al año 2025, en la que hay 17.986 plazas en liza en toda España, sumando turno libre (7.278) y promoción interna (10.708). Estas últimas son solo para funcionarios.