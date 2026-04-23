Castillo afirma que la insistencia de algunos partidos de que se privatiza la FP "no se ajusta a la realidad"

1080856.1.260.149.20260423125501 María del Carmen Castillo atiende a los periodistas en Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves en Córdoba que la insistencia de algunos partidos políticos en cuanto a que el Gobierno andaluz está "privatizando" la Formación Profesional (FP) en la comunidad autónoma, "no se ajusta a la realidad".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas previas a su participación en la celebración del Día del Libro que ha organizado el IES Luis de Góngora de Córdoba, Castillo ha explicado que, cuando desde la Junta se habla "de la parte de Formación Profesional que tiene que ver con el sistema público, es decir, la Formación Profesional que está a disposición de todos y todas las andaluzas, a esos partidos se les olvida que sí que tenemos una oferta de Formación Profesional muy importante, con casi 200.000 plazas el curso que viene".

Además, según ha argumentado, el hecho de que "haya Formación Profesional privada es una cuestión que está dentro de un mercado que es libre y donde hay un procedimiento de autorizaciones administrativas", de modo que, "si los centros privados que quieren impartir esas enseñanzas cumplen los requisitos legales, pues se tienen que autorizar, porque es una normativa estatal, pero es que además la Constitución reconoce la libertad de enseñanza".

En este contexto, lo que está haciendo la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es "intentar acompasar la oferta de Formación Profesional pública a las necesidades del mercado", y por eso, en el caso de la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, la Junta ha "trabajado específicamente con ella y tenemos 46 ciclos formativos repartidos en toda la provincia de Córdoba, para que el alumnado que quiera lo pueda hacer en la enseñanza pública".

En consecuencia y a juicio de Castillo, "se puede poner el foco en muchas cosas, pero ese run run constante de que estamos privatizando no se ajusta a la realidad porque el esfuerzo que se está haciendo en la Formación Profesional pública, en la que tenemos 100.000 plazas más que las había hace seis años, no se corresponde con ese run run".