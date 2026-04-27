La Cátedra Econatur Salud de la Universidad de Córdoba premia a Flamingo Biomechanical Lab

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CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa cordobesa Flamingo Biomechanical Lab ha resultado ganadora de la primera edición de los premios 'Econatur Up', un reconocimiento que nace con el objetivo de apoyar y dar visibilidad a proyectos innovadores que utilicen la biotecnología y otras tecnologías avanzadas para dar respuesta a retos actuales con enfoque One Health. El galardón, concedido por la Cátedra Econatur Salud de la Universidad de Córdoba (UCO), busca también fomentar el emprendimiento de base científico-tecnológica y reforzar la transferencia de conocimiento entre universidad, empresa y sociedad.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, el acto de entrega del reconocimiento, celebrado en la tarde de este lunes en el Rectorado, ha contado con la presencia del rector de la UCO, Manuel Torralbo; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce; la directora de la Cátedra Econatur Salud, Alejandra Pera, y el representante de Econatur Óscar Montaño.

En palabras de Alejandra Pera, el premio, concedido en la categoría de 'Salud y bienestar desde la Biotecnología', pretende "impulsar propuestas innovadoras que estén enfocadas a la solución de problemas reales, reconocer el talento innovador y contribuir a dar visibilidad a iniciativas que conectan conocimiento científico, desarrollo tecnológico y beneficio social, en línea con la vocación de la cátedra."

El galardón, que ha sido recogido en representación de la empresa por su CEO y fundador, Luis Martínez, reconoce "el elevado grado de madurez tecnológica" de Flamingo Biomechanical Lab, además de su aplicabilidad en el ámbito sanitario e impacto potencial relevante en la mejora de la seguridad quirúrgica. Además, el comité ha valorado positivamente la solidez económica del proyecto, la cualificación de su equipo multidisciplinar y el hecho de contar ya con productos en el mercado.

Concretamente, Flamingo Bio Lab es una 'startup' nacida en el seno de Córdoba. Integrada por un equipo multidisciplinar, la compañía se especializa en la creación de biomodelos anatómicos 3D hiperprecisos (tanto humanos como animales) diseñados para la planificación quirúrgica avanzada, la prevención del cáncer y la docencia médica. Su elemento diferenciador radica en un algoritmo propio basado en inteligencia artificial y 'deep learning' en radiología.

Esta tecnología es capaz de transformar pruebas clínicas convencionales, como TAC, Resonancias Magnéticas o PET, en representaciones anatómicas dinámicas y 'gemelos digitales' con una gran fidelidad anatómica.

Mediante el uso de bioimpresión 3D, simuladores inmersivos (VR) y el desarrollo de arquitecturas celulares, la empresa traslada así la ciencia del laboratorio a las manos de los profesionales de la cirugía, permitiendo, tal y como subraya la propia compañía, "anticipar complicaciones, diseñar guías e implantes personalizados con ajuste milimétrico y reducir los tiempos de quirófano hasta en un 70%".

Ahora, este nuevo reconocimiento, según subraya el CEO y fundador de la empresa, les "da el impulso necesario para seguir escalando, llevar nuestras soluciones a la sociedad y demostrar que a través del emprendimiento las investigaciones pueden tener una aplicación real".

CÁTEDRA ECONATUR SALUD

La Cátedra Econatur Salud de la Universidad de Córdoba se creó en noviembre de 2024 con el objetivo de promover la innovación, la transferencia del conocimiento y la colaboración entre universidad y empresa desde la biotecnología con una perspectiva One Health.

En estos casi dos años, ha impulsado actividades de divulgación, formación, investigación, conexión con el ecosistema emprendedor y reconocimiento de iniciativas innovadoras, con especial atención a propuestas que aporten valor en los ámbitos de la salud, la sostenibilidad y la biotecnología aplicada.