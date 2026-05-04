La Junta aportará 94.250 euros al Parlamento para gastos como compensaciones a miembros de la Junta Electoral por el 17M

Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha autorizado una generación de créditos de 94.250 euros "por aportaciones de la Administración de la Junta de Andalucía para financiar gastos de funcionamiento del periodo electoral correspondiente a las elecciones" andaluzas del próximo 17 de mayo, entre los que figuran "compensaciones económicas a miembros de la Junta Electoral" o "desplazamientos" de los mismos.

Así se detalla en un acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del pasado 28 de abril, consultado por Europa Press tras su publicación, este lunes 4 de mayo, en el boletín oficial de la Cámara autonómica, y que viene firmado por el letrado mayor, Manuel Carrasco.

En dicho acuerdo se detalla que, con fecha del pasado 20 de abril, la Junta de Andalucía registró su "compromiso y reconocimiento" de una "obligación, por importe de 94.250 euros, a favor del Parlamento de Andalucía", la cual se desglosa en dos importes de 52.000 y 42.250 euros, que son "coincidentes con las necesidades señaladas en la memoria justificativa de la Junta Electoral de Andalucía de 6 de abril de 2026".

Dichas "necesidades" son "compensaciones económicas a miembros de la Junta Electoral", por importe de 32.250 euros; "desplazamientos de miembros de la Junta Electoral", por importe de 10.000 euros; "nómina de gratificaciones a personal colaborador", por 49.000 euros; "transporte y mensajería", por 1.500 euros; "Correos y telégrafos", por 1.000 euros, y "gastos varios", por importe de 500 euros, según se detalla en el acuerdo de la Diputación Permanente.

Al hilo de este compromiso de la Junta, el Parlamento ha autorizado una generación de crédito, que es una modificación financiada "con recursos adicionales a los previstos en el presupuesto" de la Cámara, según se detalla en el mismo documento, en el que se especifica que estas generaciones son "modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial".

También se pueden autorizar generaciones de crédito "por ingresos afectados que no se encuentren efectivamente recaudados, cuya financiación lo sea por derechos reconocidos o compromisos de ingresos, siempre que quede documentalmente acreditada la previsión de los mismos, así como las condiciones y requisitos que se asuman en la gestión de los gastos e ingresos de la financiación afectada por parte del órgano gestor de los créditos".

En este supuesto se ha apoyado la Mesa de la Diputación Permanente en este caso, ya que explica que, en el momento de adoptarse el acuerdo, aún no se había "producido la materialización del ingreso" por parte de la Junta de Andalucía, pero sí consta "acreditado el compromiso y reconocimiento de la obligación" de dicha administración "a favor del Parlamento de Andalucía, con fecha 20 de abril de 2026, por importe de 94.250 euros".

Tras contar además con un "informe favorable" emitido el pasado 27 de abril por la Intervención General del Parlamento, la Mesa de la Diputación Permanente ha acordado, en concreto, "autorizar la generación de créditos en el presupuesto" de la Cámara autonómica para el presente año 2026 por importe de 94.250 euros, y aprobar el alta en la aplicación presupuestaria del Parlamento de los referidos dos importes de 52.000 y 42.250 euros en los que se desglosa dicha aportación de la Junta.

