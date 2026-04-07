La Catedral de Jaén acogerá el 25 de abril el concierto Primavera Sacra con el 'Stabat mater', de Haydn

Presentación del concierto Primavera Sacra con el 'Stabat mater'. - UJA

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Jaén acogerá el 25 de abril el concierto extraordinario de Primavera Sacra, a cargo de la Orquesta y Coro de la Universidad de Jaén. Interpretarán una de las obras más conmovedoras del repertorio sacro, el 'Stabat mater (Hob. XXbis)', del compositor austriaco Joseph Haydn.

La Sala Capitular de la seo jiennense ha acogido este martes la presentación de esta cita, organizada por el Vicerrectorado de Cultura con la colaboración del Cabildo catedralicio. Tendrá un carácter benéfico, ya que la recaudación íntegra irá destinada a Aspace Jaén como parte del proyecto de caridad de la Cofradía de la Buena Muerte.

"Se trata de un concierto muy especial, pues supone una oportunidad excepcional de unir el patrimonio renacentista de Vandelvira, la música clásica de primer nivel y la solidaridad jiennense", ha declarado la vicerrectora de Cultura, Marta Torres.

Así lo ha indicado en este acto, que ha contado también con el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Rojas Martínez; la hermana mayor de la Cofradía de la Buena Muerte, Raquel Hernández, y la vicepresidenta de Aspace Jaén, Almudena García.

Respecto al elenco artístico, Torres ha explicado que el concierto tendrá un brillante elenco de voces solistas, "jóvenes intérpretes emergentes andaluces que ya están triunfando en circuitos nacionales e internacionales", y la dirección musical del Aula de Música de la UJA.

Se trata, en concreto, de Lucía Millán (soprano), Julia Merino (mezzosoprano), Marcelo Solís (tenor) y Francisco Bermudo (barítono), con la dirección del Coro por parte de Francisco Bermudo y la dirección de la orquesta bajo la batuta de Daniel García Caro.

El concierto tendrá lugar a las 20,30 horas y el importe del donativo es de diez euros. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web oficial de la Catedral, físicamente en la puerta de Santa Catalina de este templo (de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,30 horas) o en taquilla, en esta misma puerta, el día del concierto, de 18,00 a 20,00 horas.

Además, se ha establecido una fila 0 para aquellas personas que no puedan asistir, pero deseen colaborar, también a través de la web de la Catedral.

El 'Stabat mater (Hob. XXa:1)', de Joseph Haydn, compuesto en 1767, es una de las obras sacras más importantes y extensas del compositor. Fue la que le dio su primer gran éxito internacional y circuló rápidamente por toda Europa. Se trata de una pieza que posee armonías intensas y cromatismos deliciosos.