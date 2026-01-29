CCOO-A afirma que la nueva Ley de Universidades para Andalucía no soluciona los problemas del sistema, los "agrava"

CCOO- A reunida con Izquierda Unida. - CCOO-A

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha afirmado que Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) "no viene a solucionar los problemas del sistema universitario, sino a agravarlos conscientemente, consolidando un cambio de modelo que ataca la línea de flotación de la igualdad de oportunidades".

Según ha detallado CCOO-A en una nota, en la reunión mantenida con el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, han analizado el impacto de la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) en la comunidad autónoma.

En este sentido, Vega ha manifestado que el texto legislativo "dinamita la calidad de la universidad pública al cronificar su infrafinanciación y eliminar garantías esenciales". Además, ha mantenido que "la nueva ley no asegura ni el personal necesario, ni los gastos básicos de funcionamiento, ni blinda las becas o las bonificaciones de matrícula".

Para CCOO, esta desinversión tiene una víctima clara ya que "se está expulsando del sistema a los hijos de la clase trabajadora, rompiendo el ascensor social y convirtiendo la educación superior en un privilegio para quien pueda pagárselo", ha destacado.

En contraposición, Vega ha criticado que la LUPA "tiende una alfombra roja a la expansión de las universidades privadas, facilitando la autorización de titulaciones espejo, es decir, grados privados que duplican la oferta pública existente". Además, ha subrayado que "abre la puerta a su financiación indirecta con fondos públicos".

Asimismo, el sindicato ha afirmado que "se trata de una estrategia deliberada para trasvasar recursos de todos al negocio de unos pocos". Además, la secretaria ha sentenciado que "mientras ponen en riesgo la viabilidad de nuestros campus públicos, facilitan el lucro privado".

Ante este escenario, la responsable de Enseñanza ha asegurado que CCOO-A lo tiene claro y "utilizará todas las herramientas a su alcance para defender las condiciones laborales del personal universitario y la supervivencia de la institución pública".

Por otro lado, la dirigente sindical ha pedido a las fuerzas políticas comprometidas con lo público, y específicamente a Por Andalucía, que "sigan dando la batalla en el Parlamento y en la sociedad para corregir una ley que nace sin consenso y contra la comunidad universitaria".

Por último, la organización ha mantenido que "defender la universidad pública no es una cuestión corporativa, es defender la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el futuro de Andalucía frente a quienes quieren desmantelarla", ha concluido.