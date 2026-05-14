CCOO alerta de la "externalización" de cuidados paliativos y la Junta apunta a "recursos complementarios" puntuales

Archivo - Cuidados paliativos en el hospital Macarena - CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este jueves de una "nueva externalización" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en este caso en lo referente a los cuidados que requieren pacientes pluripatológicos y de paliativos de las provincias de Sevilla, Almería y Jaén. Desde el SAS, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se niega privatización alguna y se explica que lo que se persigue es "habilitar un recurso complementario para situaciones concretas" a fin de "asegurar una respuesta asistencial adecuada".

"Concertar un servicio sanitario no supone privatizar la sanidad pública", señalan fuentes de la Consejería a Europa Press. Por su parte, CCOO de Andalucía ha advertido de que, entre el 29 de abril y el 11 de mayo, se han publicado tres acuerdos marco para contratar la prestación por parte de centros hospitalarios privados de la asistencia sanitaria de pacientes pluripatológicos y en cuidados paliativos por dos años, ampliables a un total de cuatro, para las provincias de Sevilla, Almería y Jaén.

Para esta "nueva externalización", el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé un gasto total de más de más de 28 millones de euros, que se suman a los cientos de millones que la Administración está derivando a la sanidad privada, según los datos recogidos por el sindicato en una nota de prensa. En los tres casos de acuerdos marco para la contratación de la prestación de la asistencia sanitaria de pacientes pluripatológicos y en cuidados paliativos por parte de centros hospitalarios privados por dos años, ampliables a cuatro, para Sevilla, Almería y Jaén, "la justificación del SAS para la privatización es la falta de camas disponibles: "Al no disponer de suficiente infraestructura sanitaria en el sector público para poder dar respuesta a la demanda generada", sostiene CCOO.

"Esta pobre argumentación" del SAS, continúa la nota, "sin señalar adecuadamente en qué consiste la falta de infraestructura ni la responsabilidad que el propio Gobierno andaluz tiene en este asunto, sirve para derivar a entidades privadas a personas en situaciones como la fase final de la vida, con previsión de fallecimiento en el centro contratado o, aquellas que requieren un ingreso por evento agudo con previsión de alta a domicilio, pero cuyas familias requieren ayuda al afrontamiento familiar y educación en cuidados.

El SAS tiene unidades especializadas en la atención a pacientes en cuidados paliativos, con personal especializado, por lo que, para CCOO, la "privatización" supone, además, "una merma de la calidad asistencial" en la atención a estos pacientes y a sus familias. Por estos contratos se van a pagar hasta 215 euros al día a los centros privados. El montante total estimado es de 28.091.579,00 euros, de los cuales, 5,9 millones se destinarán a la atención de pacientes en cuidados paliativos y, el resto, para pacientes pluripatológicos con necesidad de ingreso.

En el caso de Jaén y Almería pueden optar empresas de otras provincias y comunidades autónomas limítrofes, algo que no ocurre en Sevilla, donde se justifica la atención en la propia provincia atendiendo a la "alta vulnerabilidad y necesidad de apoyo familiar de estos pacientes" y a que acudir a otra provincia "no sólo no mejora la asistencia", sino que conlleva "complejidades organizativas innecesarias", algo, que, según dice el propio acuerdo, comprometería "la continuidad asistencial, la accesibilidad y la eficiencia del sistema".

La Consejería insiste: "El paciente continúa siendo atendido dentro del sistema sanitario público, con acceso universal y gratuito, y bajo los criterios clínicos, condiciones asistenciales y controles establecidos por la Administración sanitaria. Es decir --concluye la Administración--, el servicio sigue siendo público aunque en determinados casos la atención pueda prestarse en un centro concertado".