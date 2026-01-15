CCOO-A alerta de una "grave situación de seguridad" en justicia juvenil, con "seis agresiones en los últimos meses"

Archivo - Un menor en un centro de reinserción. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha alertado este jueves de la "grave situación laboral y de seguridad" que atraviesa la justicia juvenil, un ámbito "esencial" del sistema público de protección y responsabilidad penal de menores en Andalucía. La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha valorado los datos del reciente estudio presentado por la Consejería de Justicia, que "refleja que el 92% de los menores infractores toma conciencia de la gravedad de los delitos cometidos y que el 84% reconoce el daño causado y logra empatizar con la víctima".

Para CCOO, "estos resultados son consecuencia directa del trabajo educativo, técnico y humano desarrollado por los y las profesionales de la justicia juvenil andaluza". Sin embargo, la dirigente ha señalado en una nota de prensa que "este reconocimiento no se traduce en mejoras laborales". La secretaria general ha advertido de "una auténtica crisis estructural de seguridad laboral". "En los últimos meses se han registrado en Andalucía, al menos, seis agresiones graves" con denuncias, fracturas y hospitalizaciones, además de "numerosos episodios de amenazas y violencia verbal", como el ocurrido recientemente en el CIMI de Churriana (Málaga).

"La prolongación de la prórroga de los contratos de los Grupos Educativos de Convivencia (GEC) y de los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) sin revisión de precios ni actualización contractual está provocando una congelación salarial prolongada que amenaza con hacer insostenibles las condiciones económicas y laborales del sector de cara a 2026, en un contexto de elevada inflación acumulada. Esta situación repercute directamente en la estabilidad de las plantillas y en la calidad del servicio".

CCOO critica además la "escasa visibilización" del personal de atención directa --educadores sociales, auxiliares técnicos educativos y auxiliares de cuidado educativo--, que son quienes trabajan "en primera línea" y asumen los "mayores riesgos". Según una encuesta piloto elaborada por la organización sindical, "cerca del 80% de este personal ha sufrido algún tipo de agresión en su puesto de trabajo. Casi la mitad de estos episodios combinan violencia física y verbal".

"Esta realidad está teniendo un impacto severo en la salud mental y emocional de las personas trabajadoras". Aunque el modelo de gestión sea externalizado, CCOO recuerda que el Gobierno andaluz "es plenamente responsable de garantizar que las entidades adjudicatarias implementen medidas de seguridad eficaces".

En este sentido, la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha exigido la "implantación inmediata" de protocolos y medios de seguridad adecuados, el reconocimiento del personal de atención directa como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, con la correspondiente acreditación, la incorporación al Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía de un registro y análisis específico de las agresiones sufridas por el personal, así como el estudio de medidas preventivas y la dignificación de las condiciones laborales y retributivas de unos profesionales esenciales para el éxito del sistema.

CCOO ha reclamado una "actuación urgente y responsable" por parte de la Consejería de Justicia y apunta que "quedamos a la espera de una respuesta y de la apertura de los espacios de diálogo necesarios para abordar, sin más dilaciones, una situación que califica de insostenible".