CCOO anuncia una ofensiva sindical para subir salarios y recuperar los servicios públicos en 2026

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado en Córdoba una asamblea de delegados para poner en valor el papel de estos en las empresas, así como para analizar la situación económica, laboral y social que atraviesan la provincia cordobesa, Andalucía y el conjunto del país, y los retos que el sindicato se marca tras el reciente cierre del periodo congresual, habiendo previsto CCOO impulsar una ofensiva centrada en la subida salarial, la mejora del empleo y recuperar los servicios públicos.

En este sentido y durante el encuentro, según ha informado el sindicato en una nota, el secretario general del mismo, Unai Sordo, ha avisado que "la macroeconomía puede ir bien, pero hay millones de personas que siguen pasando dificultades", y la causa de ello es que "ese crecimiento económico no se está trasladando de la macroeconomía a los salarios ni a la calidad del empleo, lo que está generando una creciente desigualdad".

El líder de CCOO, que ha estado acompañado por la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, y por la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha argumentado a este respecto que "en España hay beneficios empresariales suficientes para subir los salarios y distribuir mejor la riqueza. Es hora de que ese crecimiento llegue también a las personas trabajadoras".

En esa misma línea se ha manifestado Nuria López, quien ha dejado claro que "si el Gobierno andaluz dice que hay más dinero que nunca en los presupuestos, pero la realidad constata que también hay más problemas, es porque el modelo de gestión" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "no funciona", especialmente en el ámbito de la sanidad pública, por lo que ha criticado los "regalitos fiscales" del Gobierno andaluz del PP.

"De nada nos sirven a los trabajadores --ha explicado-- ocho euros para ir al gimnasio, quien pueda ir, cuando tenemos serias dificultades para poder coger una cita en el médico, el deterioro evidente de muchas escuelas públicas, el que no se cubren las bajas del profesorado, que las universidades públicas no tienen una financiación suficiente, que la FP se ha convertido en un negocio o que las personas dependientes siguen falleciendo mientras están la lista de espera".

En esa misma línea se ha manifestado Sordo, quien ha dicho que "la reducción de impuestos beneficia a los ricos y deteriora los servicios públicos" y el acceso a los mismos por las rentas medias y bajas. "En el medio plazo bajar impuestos significa quitarle rentas a las familias trabajadoras de este país", ha asegurado.

Por último, la secretaria general andaluza ha afirmado en su intervención que "parece que el presidente de Andalucía está más preocupado en presentar un libro para lavar su imagen que en acabar con los problemas que tiene Andalucía, mientras arruina los servicios públicos y rompe un acuerdo prácticamente firmado que mejoraba las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos".

El secretario general de CCOO también se ha referido a la situación política actual, de la que ha dicho que "convierte en una posibilidad remota que haya grandes leyes que beneficien a los trabajadores. El cambio de posición de Junts, que es un partido absolutamente de derechas, hace casi imposible sacar adelante normas progresistas, pero el sindicato tiene una herramienta y una palanca fundamental que es la negociación colectiva, y CCOO va a trabajar por el incremento de los salarios y una distribución justa de la riqueza".

Según ha explicado, España puede alcanzar el pleno empleo en los próximos cinco años, "pero la realidad es que muchísimas personas han perdido poder adquisitivo por la evolución de los precios de la cesta de la compra, por los precios de la vivienda, ya sea alquiler o hipotecario, y porque se está extrayendo renta a través de los servicios públicos".

De igual modo, el secretario general de CCOO ha dejado claro que "no vamos a tolerar que se quiera instaurar en nuestro país que el absentismo es consecuencia de que los trabajadores no quieren ir a trabajar y de que los médicos de cabecera son unos manirrotos dando bajas. Si se están incrementado en España las bajas por IT es debido al deterioro de la sanidad primaria y la sanidad especializada y a que la calidad de prevención de riesgos de la empresa suele ser lamentable".

De hecho, según ha señalado el sindicato, muchas empresas no están cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y "el 36% de los accidentes mortales responden a causas no detectadas en los planes de prevención, por lo que es evidente que urge reforzar los recursos económicos y formativos para garantizar la seguridad en el trabajo".