CCOO-A asegura que más de medio millón de trabajadores no tienen sus salarios ni las condiciones laborales actualizados

Archivo - Albañiles en una obra. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha reclamado al empresariado andaluz un "mayor nivel de responsabilidad" para sentarse a negociar "un reparto más justo" de las rentas y la actualización de las condiciones laborales. El sindicato ha advertido de que, de "no alcanzarse un entendimiento en el marco del diálogo social, la respuesta será el conflicto".

Ésa es la lectura que hace el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía basándose en la situación de la negociación colectiva en la comunidad, que indican que 580.000 trabajadores no tienen sus condiciones laborales ni sus salarios actualizados a fecha de hoy. Según ha advertido el dirigente sindical, "casi el 70% de los 190 convenios sectoriales andaluces se encuentran en situación de prórroga o en proceso de negociación para 2026, mientras que cerca del 52% de estos convenios llevan bloqueados desde el año 2023 o incluso desde fechas anteriores".

Asimismo, Frejo ha puesto el foco en la brecha salarial que existe en Andalucía respecto al resto del país. "En la comunidad, un trabajador cobra de media 4.500 euros menos que en el resto del Estado, a pesar de que su jornada laboral es más extensa, trabajando una media de 12 horas más al año". Además, esa brecha se agrava en el caso de las mujeres que, de media, cobran un 26% menos que los hombres.

El sindicato ha advertido de que esta situación "se ha ido agravando en los últimos años". Es por ello que el objetivo de CCOO de Andalucía para 2026 "es plantear unas bases negociadoras altamente exigentes" que logren revertir esta tendencia y reduzcan la brecha de forma efectiva". Ante este escenario, el dirigente sindical ha hecho un llamamiento al empresariado en todos los ámbitos sectoriales para lograr un reparto más equilibrado de las rentas del capital hacia las rentas del trabajo.

"La actualización de los convenios es una medida de justicia necesaria para que los trabajadores y trabajadoras no sigan perdiendo poder adquisitivo ni calidad en su empleo, por lo que si no encontramos este entendimiento en el diálogo social, tendremos que encontrarlo en el conflicto", ha puntualizado Frejo.