CCOO Córdoba destaca el seguimiento de "prácticamente el 100%" en la primera jornada de huelga en Hitachi

El sindicato CCOO Córdoba ha destacado este jueves que "prácticamente el 100% de las aproximadamente 500 personas que componen la plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha secundado la primera jornada de huelga convocada por el comité de empresa", conformado por los sindicatos CCOO, UGT y USO, "ante el bloqueo de la negociación colectiva por la actitud obstruccionista y antisindical de la empresa".

Prueba de ello, según ha informado CCOO Córdoba en una nota, es que la empresa, "no solo no se presentó ayer al acto de mediación previo a la huelga, sino que esta mañana, a diez minutos del inicio de la huelga, comunicó unos servicios mínimos abusivos sin margen para la negociación".

Para mostrar su rechazo a la actitud de la empresa y exigir "una actitud negociadora que permita llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes", los trabajadores se han manifestado este jueves por el centro de la capital cordobesa y han concluido ante el Ayuntamiento de la ciudad, a cuyo Pleno ha accedido una representación del comité, acompañados por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego.

Los representantes del comité se han reunido con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el concejal y presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que era presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) cuando se tramitaron los permisos para la ampliación de la fábrica.

En la reunión, los representantes sindicales han reclamado al gobierno municipal del PP "que medie con la Dirección de la empresa y le recuerde que las inversiones y exenciones que le ha proporcionado el Ayuntamiento deben estar vinculadas al empleo de calidad". El alcalde "se ha comprometido a reunirse con la Dirección para tratar de desbloquear la situación".

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), ha remarcado que "no estamos pidiendo una subida salarial abusiva, lo único que estamos pidiendo es que no nos recorten los derechos de los trabajadores, habiendo inversiones, tanto por parte de la empresa, que va a invertir 80 millones de euros en la ampliación de la planta, como de la Junta de Andalucía, que aporta cuatro millones de euros, y del Ayuntamiento, que la exime del IBI".

"Queremos sentarnos en la mesa de negociación --ha aclarado--, pero no con imposiciones. Nos han amonestado a otro delegado y a mí con una falta muy grave por ejercer nuestro derecho a informar a los compañeros de sus derechos. Ayer, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, que nos está asesorando en la negociación, tuvo que llamar a la Policía porque le impidieron acceder a la empresa para asistir a la reunión sobre los servicios mínimos. Esa es la actitud de la empresa, que ha mandado correos a las personas trabajadoras con mentiras como que la huelga era ilegal", ha lamentado García Leiva.

"Nosotros --ha añadido-- queremos lo mejor para Córdoba, nosotros queremos inversiones y que entre nuevo personal, pero en las mismas condiciones que los que ya estamos", no cobrando "10.000 euros" menos que los actuales trabajadores, no aceptando tampoco "la pretensión de la empresa de imponer 300 horas de flexibilidad los fines de semana", pues ello mermaría la "conciliación familiar" de los trabajadores de una factoría en la que se "están haciendo inversiones porque es rentable, porque aquí se hace un trabajo de calidad, y de hecho tenemos pedidos hasta 2030".