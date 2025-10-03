CCOO-A critica que la Ley de Turismo no establece "ninguna medida" que garantice la sostenibilidad ambiental y social

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Andalucía han presentado este viernes un voto particular en el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) al entender que el dictamen sobre la Ley de Turismo sostenible del Gobierno andaluz "no recoge el debate que se había dado en la Comisión y que el informe no recoge el sentir del sindicato ante la Norma". En ese sentido, CCOO ha considerado que "hay posiciones muy diferentes respecto a cómo debe ser el turismo en Andalucía" y, a su juicio, esta Ley "no establece ninguna medida ni concreta ningún instrumento para favorecer la sostenibilidad ambiental, social y económica que tiene que tener el turismo en nuestra tierra".

Según ha trasladado el sindicato en una nota, el Gobierno andaluz ha perdido la oportunidad de hacer una ley "realmente novedosa y sostenible" porque "el hecho de que aparezca esa palabra casi cien veces en el texto no significa que lo sea".

Desde CCOO han criticado que el Gobierno andaluz "ha perdido la oportunidad" de hacer una ley "realmente novedosa, capaz de dar respuesta a los retos que plantea el turismo en Andalucía y beneficiosa para las personas trabajadoras, el entorno y el medio ambiente".

Entre las cuestiones que el sindicato ha considera "esenciales" para un turismo sostenible en Andalucía y que no se recogen en la Norma ni se reflejan en el Dictamen están la puesta en marcha de una figura impositiva finalista (tasa turística) que repercutiría en los servicios públicos y compensaría el exceso de turismo en determinados municipios andaluces; o "una adecuada regulación y compromiso" con los recursos naturales, como podría ser una medida para el uso del agua en los alojamientos turísticos, ha explicado.

A su juicio, la vivienda de uso turístico es otro de los temas en los que CCOO ha mostrado su desacuerdo. "Echamos en falta una regulación más clara y concreta que dé respuesta a una problemática que se está dando como consecuencia de su exponencial aumento, ya que debido a ello está aumentando el precio de los alquileres y las personas trabajadoras se ven obligadas a desplazarse desde otros municipios cada día, llegando en algunos casos a tener que renunciar al puesto de trabajo", ha demandado.

Por otro lado, CCOO-A ha defendido que esta Norma "deja en el tintero cuestiones fundamentales relacionadas también con el empleo en el sector del turismo, donde la precariedad laboral, la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios son una constante".

"La marca Andalucía tiene que estar sustentada en un turismo de calidad, sostenible, con condiciones laborales dignas y que realmente contribuya al beneficio de toda la sociedad andaluza, no solo del empresariado y de quienes más tienen y no ser un foco de conflictividad con las personas residentes", ha concluido.