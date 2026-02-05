CCOO critica que el Parque de las Ciencias de Granada "permanece abierto" pese a los avisos meteorológicos

Archivo - Torre del Parque de las Ciencias, en imagen de archivo - PARQUE DE LAS CIENCIAS - Archivo

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Granada ha denunciado públicamente este jueves que el Parque de las Ciencias haya abierto pese al riesgo que ha apuntado que "ello conlleva para los visitantes y con plantillas sobrecargadas, al decretarse servicios mínimos por la alerta meteorológica" activada desde este pasado miércoles con base a los anuncios de la Agencia Estatal de Meteorología.

"La instalación permanece abierta a sabiendas del peligro que ello conlleva debido a las inclemencias meteorológicas que pudieran ocasionar serios desperfectos", han advertido desde el sindicato CCOO este jueves al mediodía en una nota de prensa en la que considera que "se ha expuesto a cientos de familias y niños a un riesgo innecesario al haber mantenido abierta esta instalación, saltándose" a su juicio el consorcio del Parque de las Ciencias "todas las recomendaciones".

Además, desde CCOO Granada han asegurado que "existen trabajadores de primera y de segunda ya que mientras aquellas plantillas dependientes de la Consejería no han tenido que acudir a su puesto siguiendo la orden dictada por Educación, las personas empleadas en las subcontratas del parque se han visto afectadas por este injusto e irresponsable decreto de servicios mínimos ordenado por parte del consorcio a las empresas subcontratadas que prestan servicio en el Parque de las Ciencias".