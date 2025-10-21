CCOO critica el "recorte a la mitad" del calendario de actividades de verano en la estación de Sierra Nevada

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Cetursa Remontes ha criticado este martes el "recorte" en el calendario de actividades programadas en la temporada de verano por parte de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, pasando en las últimas temporadas de once semanas a "cinco de apertura este año".

Concretamente, en 2025 los servicios y actividades veraniegas se han ofertado desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero "con anterioridad a 2020 permanecían funcionando prácticamente los tres meses de verano", según señala el sindicato, que afirma no entender esta decisión cuando "las condiciones climatológicas y el cambio climático contribuyen a realizar un calendario más completo para la programación de este tipo de actividades en la estación".

"Este recorte --explican desde CCOO-- perjudica no sólo a los visitantes sino también a los negocios instalados en Pradollano y a los trabajadores que ven reducido su tiempo de contratación, ya que les condiciona negativamente a la hora de poder acceder a su condición de trabajador fijo".

Por este motivo, CCOO considera que Cetursa "debería invertir más en actividades de verano durante un período más prolongado en el tiempo, diversificando la oferta" y a tenor de la "gran afluencia de visitantes año tras año" cree que se "debe sacar el máximo rendimiento posible a la inversión contemplada en el plan estratégico 2020-2030, donde se prevé una creación de empleo fijo a tiempo completo de tres trabajadores por millón de euros invertido".

"Un hecho que no se está cumpliendo por parte de la dirección de la empresa", advierte CCOO, que también ha denunciado el "aumento que se produce, año tras año, de la subcontratación derivada a empresas externas, en perjuicio del personal de atención al cliente, Call Center, taquillas, mantenimiento, actividades, etc, que cada día tiene condiciones más precarias, y menos posibilidades de llagar a la condición de fijo".