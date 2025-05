CCOO denunciará ante la Inspección de Trabajo "la falta de medidas de seguridad" en el Gran Teatro de Córdoba

CÓRDOBA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha anunciado este viernes que presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el accidente ocurrido este jueves durante un ensayo de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro al desprenderse una canasta de cuero que sujeta la cadena de un motor y a la que se le rompió un asidero, dejando caer la canasta desde una altura de unos 18 metros.

En una nota, el delegado de CCOO en la Orquesta de Córdoba, Saverio Ruggieri, ha indicado que el sindicato también estudia presentar una demanda judicial por entender que "se ha puesto en riesgo tanto al personal de la formación musical como al público asistente a sus conciertos".

"El servicio de prevención de riesgos hace un informe diciendo que todo está bien, pero no nos fiamos de un informe que hacen los mismos que deberían haber prevenido el accidente", ha señalado el representante sindical.

CCOO advierte desde hace tiempo de "los muchos riesgos laborales existentes en el Gran Teatro", de modo que "no hay luz en la parte trasera, el espacio que debe servir de vía de evacuación es tan estrecho que no cabe ni una silla, hay elementos que entorpecen las salidas, la campana acústica no está anclada al suelo, está colgada, y si se desprende, podemos estar hablando de una tragedia", ha relatado el delegado sindical.

"Ayer no tuvimos que lamentar varias muertes de milagro, y eso no se puede consentir", ha remarcado, para apostillar que "la Orquesta de Córdoba necesita una sede adecuada, como la que tienen otras orquestas de nuestro entorno", a lo que ha agregado que "una ciudad como Córdoba, que presume de ser un referente cultural, necesita un auditorio a su altura".

En este sentido, CCOO ha rechazado "la posibilidad de que la Orquesta de Córdoba se traslade al Teatro Osio". "En primer lugar, el teatro no reúne las condiciones adecuadas para una orquesta como la de Córdoba, y eso por no hablar de que se generaría un conflicto con los colectivos sociales que legítimamente ya están haciendo uso de ese espacio", ha apuntado.

Además, ha comentado que "la ubicación no es la adecuada, teniendo en cuenta que los conciertos se realizan en el Gran Teatro o en el Teatro Góngora y que no se cuenta con personal suficiente para hacer el traslado de sillas".

PIDE "INVERSIÓN NECESARIA"

Asimismo, el sindicato ha reprochado que "el Ayuntamiento de Córdoba abandone de esta forma a un emblema de la ciudad como es la Orquesta de Córdoba, que es la orquesta de los cordobeses".

Por ello, ha exigido "la inversión necesaria para dotar a la ciudad de una vez por todas de un auditorio en condiciones, que sirva de sede permanente a la formación musical y, mientras tanto, que se revise la evaluación de riesgos laborales y se adopten todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se vuelva a producir un accidente que tengamos que lamentar.