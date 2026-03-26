CCOO-A destaca el "gran seguimiento" de paros en Airbus en Andalucía y estudia nuevas movilizaciones la próxima semana

Concentración de CCOO en las sedes de Airbus en Sevilla en imagen de archivo. - CCOO-A

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha destacado "un gran seguimiento" en los paros convocados en los centros de Airbus en Andalucía para pedir un aumento salarial, además de subrayar el respaldo de la plantilla a las movilizaciones en demanda de mejoras salariales.

El sindicato ha señalado que la respuesta ha sido especialmente significativa no solo en los talleres, sino también en las oficinas, donde, según han apuntado, el apoyo ha sido "como nunca antes", evidenciando un respaldo generalizado a las reivindicaciones laborales.

Pese a este seguimiento, CCOO ha advertido de que la empresa "sigue sin avanzar ninguna propuesta", por lo que la situación permanece bloqueada en el marco del conflicto laboral abierto por la negociación salarial.

Ante este escenario, el sindicato ha indicado que estudiará la convocatoria de nuevas movilizaciones a lo largo de la próxima semana, en función de la evolución de las negociaciones y de la respuesta de la empresa.

De esta manera, los sindicatos mantuvieron los paros convocados para pedir un aumento salarial acumulado del 9% entre 2026 y 2027 tras no lograr un acuerdo durante la reunión celebrada el pasado lunes.

Así, la compañía aseguró estar dispuesta a seguir manteniendo encuentros con los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la revisión salarial para estos dos años y les ha pedido que "retiren las medidas de presión".

La compañía señalaba que, "contrariamente a lo que ha alegado la parte social", el proceso de negociación continúa abierto y con capacidad de evolución.

Además, enmarcó que todos los empleados de Airbus participan en los resultados de la compañía a través de una paga de reparto de beneficios acordada con los representantes de los trabajadores, así como una retribución variable o bonus, que se ingresarán en las próximas semanas.

Ambas partes se reunieron en la tarde de este lunes para tratar de llegar a un acuerdo que lograra disolver estas convocatorias, sin embargo, no llegaron a un punto común.

Los sindicatos reclaman una subida acumulada del 9% durante 2026-2027 y señalan que la compañía "bloquea la negociación al mantener su escuálida propuesta", por lo que estas movilizaciones se han diseñado para garantizar "una revisión justa en el grupo aeroespacial".

Además, ponen de relieve que todo se da en un contexto de "elevada carga de trabajo", "resultados empresariales récord" y perspectivas de crecimiento sostenido en todas las divisiones, por lo que reclaman que la dirección dé respuesta a la "contribución, compromiso y esfuerzo" de la plantilla.