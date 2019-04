CCOO lamenta el "incumplimiento grave" del SAS en el acuerdo de acceso de todas las categorías a la carrera profesional

Publicado 11/04/2019 17:24:13 CET

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha lamentado que la "falta de continuidad" en el proceso de negociación del modelo de carrera profesional supone "un incumplimiento grave" de lo establecido en el Acuerdo de Función Pública de 2018 que establece que los fondos adicionales se destinarán, en el Sector Sanitario Público Andaluz, "a la recuperación y extensión a todas las categorías de la carrera profesional, incluida su consolidación en la promoción interna, también para el personal de las agencias públicas empresariales sanitarias".

Por ello, el sindicato ha solicitado por escrito al SAS que, con carácter urgente, se restablezca en la Mesa Sectorial de Sanidad la negociación de modelo de carrera profesional para el personal sanitario no perteneciente a los grupos A y B y para el de gestión y servicios, que se esbozó en noviembre de 2018 y "se interrumpió de inmediato hasta el día de hoy por decisión unilateral de la Administración", según ha informado FSS-CCOO Andalucía en un comunicado.

Al respecto, el sindicato mantiene que el "incumplimiento" del acuerdo condiciona, además, la perpetuación de "inaceptables discriminaciones" en cuanto a carrera profesional del personal en promoción interna y "bloquea la integración paulatina" del personal auxiliar administrativo en la categoría de administrativo por la vía de la progresión en la carrera profesional.

"Entendemos que el plazo de cortesía debido al cambio político que se ha producido en la Administración andaluza está más que amortizado y no existe razón alguna, hoy por hoy, para no asumir la reanudación inmediata de la negociación, por lo que esperamos una pronta respuesta positiva que, de no producirse, nos obligaría a denunciar en Mesa General el incumplimiento del Acuerdo Marco que la Administración firmó con las organizaciones sindicales", ha aseverado el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, Humberto Muñoz, en un escrito dirigido al SAS.