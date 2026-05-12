CCOO-A lleva a la justicia los servicios mínimos "abusivos" de la huelga convocada por el personal de integración social

Archivo - Alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial entran en su centro escolar. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía ha criticado este martes que la autoridad laboral ha impuesto servicios mínimos "abusivos" para la huelga del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) convocada para este miércoles. "Esta decisión supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga, reconocido en la Constitución española, y constituye un uso desproporcionado de las facultades administrativas", ha argumentado el sindicato.

Ante esta situación, CCOO ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución, la exigencia de que la autoridad laboral rectifique y respete el marco constitucional y el mantenimiento de la convocatoria de huelga; al tiempo que ha hecho un llamamiento a la plantilla a participar masivamente.

En una nota de prensa, CCOO de Andalucía ha lamentado que los servicios mínimos fijados "son desproporcionados y carecen de motivación suficiente". Una situación que, en opinión del sindicato, "desnaturaliza por completo el ejercicio del derecho de huelga y lo convierte en un gesto simbólico sin capacidad real de presión".

La secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha recordado que ya la justicia le dio la razón en dos convocatorias de huelgas anteriores del mismo colectivo. "Las sentencias 433/2025 y 289/25 del TSJA de Sevilla fallaron contra unas resoluciones similares anulándolas por considerarlas abusivas y por infringir el derecho fundamental a huelga consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución Española".

La dirigente ha explicado que "resulta especialmente grave que esta decisión se adopte pese al conocimiento que tiene la Administración de la existencia de pronunciamientos judiciales previos, que ya han declarado contrarios a derecho servicios mínimos similares en el mismo sector de actividad. Sin embargo, lejos de corregir estas prácticas, la Administración vuelve a imponer porcentajes y coberturas incompatibles con el contenido esencial del derecho fundamental de huelga".

Vega ha incidido en la idea de que la fijación de servicios mínimos "no puede utilizarse como un instrumento para neutralizar un conflicto laboral legítimo ni para impedir la visibilización de las reivindicaciones del personal técnico de integración social, un colectivo que viene denunciando desde hace tiempo la precarización de sus condiciones laborales y la falta de reconocimiento profesional".

Para CCOO, esta nueva imposición de unos servicios mínimos, que "rozan el 100% de la actividad", parece "un intento más de acallar las reivindicaciones del personal técnico en integración social, colectivo que sufre una precariedad estructural, que va a ver vulneradas un verano más sus vacaciones y que está harto de abusos empresariales con la connivencia de la Junta de Andalucía, responsable principal de un servicio que se da en centros educativos públicos de toda la comunidad autónoma".

Ante esta situación, CCOO ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución, la exigencia de que la autoridad laboral rectifique y respete el marco constitucional y el mantenimiento de la convocatoria de huelga; al tiempo que ha hecho un llamamiento a la plantilla a participar masivamente.