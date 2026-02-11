CCOO-A manifiesta la grave negligencia del Gobierno andaluz en la gestión de datos personales de alumnado y profesorado

Archivo - Estudiantes en una sala de estudio. Imagen de Archivo - UPV - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha manifestado la "grave e inadmisible" negligencia del Gobierno andaluz en la gestión de los datos personales del alumnado y del profesorado, tras la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que sanciona a la Administración autonómica por ceder "sin garantías" los datos de 738.502 alumnos menores de edad, junto con los de 43.202 docentes y 2.676 centros educativos a la multinacional Google.

Según ha detallado CCOO-A en una nota, la Consejería de Desarrollo Educativo ha permitido durante más de cinco años el tratamiento "masivo" de datos personales a través de la plataforma Google Workspace for Education, "sin realizar la obligatoria evaluación de impacto, sin informar adecuadamente a las familias y sin garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)", según dicha resolución.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Marina Vega, ha afirmado que "estamos ante una vulneración masiva de derechos fundamentales que afecta a menores de edad y a miles de profesionales de la educación". Así, "el Gobierno andaluz ha actuado con una irresponsabilidad inaceptable y con una preocupante falta de diligencia en la protección de datos personales".

Desde el sindicato han afirmado que "esta actuación evidencia una gestión opaca y negligente de la digitalización del sistema educativo público andaluz". Además, Vega ha añadido que "resulta especialmente grave que el Gobierno andaluz haya permitido que información personal sensible sea tratada y almacenada en terceros países, algunos de ellos fuera del marco de protección europeo, sin controles suficientes ni garantías efectivas".

En esta línea, la dirigente ha subrayado que "la digitalización no puede ser una excusa para entregar los datos del alumnado y del profesorado a grandes corporaciones tecnológicas sin control público, sin transparencia y sin respeto a la legalidad vigente".

Igualmente, la Federación de Enseñanza ha considerado preocupante que, "pese a la imposición de seis sanciones --dos de ellas muy graves--, no se hayan aplicado multas económicas". Así, la secretaria ha indicado que "el mensaje que se traslada a la ciudadanía es que una Administración puede incumplir la ley y vulnerar derechos sin asumir responsabilidades reales".

Asimismo, el sindicato ha manifestado la "ausencia total de información y participación de la comunidad educativa en decisiones que afectan directamente a la privacidad, la seguridad digital y los derechos de alumnado y profesorado. La prórroga del convenio con Google en 2024, sin corregir previamente las deficiencias detectadas, demuestra "una alarmante falta de autocrítica y de responsabilidad política".

Ante esta situación, CCOO ha pedido el cumplimiento "estricto" del Reglamento General de Protección de Datos y de la normativa de protección de datos; la revisión inmediata de los convenios con grandes plataformas tecnológicas; una apuesta firme por soluciones públicas, seguras y con soberanía tecnológica en el ámbito educativo; e información clara y transparente a familias, alumnado y profesorado sobre el uso de sus datos personales.

Por último, Vega ha concluido que "la protección de la infancia, de la privacidad y de los derechos laborales del profesorado debe estar por encima de cualquier acuerdo con intereses privados".