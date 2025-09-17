CCOO pide ampliar la jornada de verano en el Ayuntamiento de Jaén ante las "condiciones climatológicas extremas"

Archivo - Imagen de archivo de labores de plantación de flores en espacios verdes de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Jaén ha solicitado la ampliación del periodo de reducción de jornada de verano y ello tras "las condiciones climatológicas extremas" que se han registrado en el actual, prologándose desde junio hasta septiembre.

En concreto, ha trasladado a la Concejalía de Recursos Humanos una propuesta para que, a partir de 2026, la jornada de verano abarque desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre "con el fin de garantizar unas condiciones laborales más saludables y adaptadas a la realidad climática que está afectando a la plantilla".

"Entendemos que esta medida contribuirá a mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras municipales, favoreciendo la conciliación, la productividad y la salud laboral, especialmente ante los episodios de calor extremo que cada vez se presentan con mayor frecuencia e intensidad en nuestra ciudad", ha indicado este miércoles en una nota CCOO.

En este sentido, desde la sección sindical en el Consistorio se ha expresado su compromiso para "seguir defendiendo los derechos de la plantilla y de promover todas aquellas iniciativas que redunden en una mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía de Jaén".