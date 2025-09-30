CCOO señala que la bolsa de vivienda asequible presentada por la Junta desmonta su argumento de "déficit" de suelo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto que permite conocer el mapa de suelo de vivienda asequible disponible en Andalucía, y aunque hasta el momento solo se han registrado 58 municipios, "ya se evidencia, --según ha apuntado CCOO de Andalucía--, que el argumento de déficit de suelo disponible para vivienda que defiende el Ejecutivo, no se ajusta a la realidad".
"En la bolsa se observa que ya hay 30.000 viviendas potenciales, es decir, viviendas que podrían construirse, lo que supone casi el 70% de las que se podrían ejecutar en los 58 municipios adheridos y que podrían haberse llevado a cabo desde hace mucho tiempo", ha indicado el sindicato en una nota de prensa.
Ante esta realidad, CCOO de Andalucía ha señalado que "esto demuestra que son los promotores quienes no están utilizando los suelos ni impulsando proyectos porque no les son rentables lo que agrava el problema de la falta de vivienda".
A ello se suma, como indica dicho sindicato que "el Gobierno andaluz tampoco ofrece alternativas a este problema, ya que deja en manos de promotores privados la construcción de viviendas al renunciar a hacer promociones públicas". "Prueba de ello es el encarecimiento que están sufriendo las VPO, con precios ya imposibles para gran parte para las trabajadoras y trabajadores andaluces", indican.
De otro lado, el sindicato ha explicado que la bolsa, elaborada en apenas seis meses, "demuestra que la Consejería tiene capacidad para desarrollar herramientas de transparencia, por lo que no entendemos por qué el mapa de viviendas disponibles, tanto de venta como de alquiler, que está comprometido por la propia Consejería desde hace cinco años en el Plan VIVE a través del Sistema de Información de Vivienda en Andalucía (Shiva), no se ha realizado todavía".