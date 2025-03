CCOO trabaja en un acuerdo "que se pueda y deba cumplir" en el servicio de remontes de Sierra Nevada

SEVILLA/GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO, que preside el comité de empresa de Cetursa Remontes, ha señalado este martes que seguirá trabajando para llegar a un acuerdo "que se pueda y deba cumplir" y permita desbloquear el conflicto laboral por el que hay convocado un calendario de paros hasta finales de abril en este servicio de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), el próximo en principio este sábado a jornada completa.

Mientras tanto, "debemos replantearnos las estrategias de acción sindical y defensa de los derechos de las personas trabajadoras de Cetursa, de todas ellas", han indicado desde CCOO Andalucía en una nota de prensa en la que ha dado cuenta de la reunión que mantenía con el Gobierno andaluz este pasado lunes para exigir el cumplimiento del acuerdo con Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza.

Sobre el encuentro de este pasado lunes, en el que las partes se comprometieron a seguir trabajando por un acuerdo, y al que ha seguido, según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, una reunión del comité de huelga este martes, CCOO ha explicado que su Sección Sindical en Cetursa, mantuvo este contacto, a petición del propio sindicato en Andalucía, con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, de la que depende esta empresa pública.

Se abordó concretamente el seguimiento del acuerdo firmado el pasado 20 de febrero de 2024. En dicha reunión se fue valorando el nivel de cumplimiento por parte de la empresa de los "nueve puntos comprometidos por ésta", han detallado desde CCOO Andalucía.

Los apartados sin coste económico han tenido un grado de cumplimiento "aceptable", ya que la mayoría se basaban en el cumplimiento de normativa. Así, la no utilización de empresas de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo eventuales ha evitado demandas por "cesión ilegal de trabajadores"; el respeto al reglamento interno en los llamamientos del personal fijo-discontinuo ha proporcionado "igualdad y mérito en el acceso al empleo público"; y el cumplimiento de la normativa laboral en materia disciplinaria ha evitado "ignorar derechos de las personas trabajadoras", han indicado desde CCOO.

Éstos han sido elementos del Acuerdo que se han valorado positivamente por parte del comité de empresa. Además, existía un compromiso por parte de Cetursa, como estipula la normativa estatal y andaluza, de "negociar las categorías profesionales, el catálogo de puestos, así como las bases de las convocatorias públicas de empleo que la empresa debe previamente haber negociado con los representantes de los trabajadores".

De todos los puntos del acuerdo que exigen dotación presupuestaria, "ninguno se ha cumplido", han advertido desde CCOO en referencia a que "ni el establecimiento de un sistema de clasificación y promoción profesional, ni un plan de rejuvenecimiento de la plantilla mediante incentivos a la jubilación anticipada, ni la autorización de jubilaciones parciales" han tenido avances.

"Entendemos que un acuerdo firmado en febrero de 2024 ha tenido suficiente recorrido hasta hoy para que puedan articularse las medidas necesarias para cumplir lo pactado", han señalado desde el sindicato, apuntando a que "quizás ese ha sido el juego", en referencia a "no cumplir lo pactado", porque, agregan desde CCOO, "no se puede firmar por parte de la Junta de Andalucía un acuerdo que se sabe que no va a cumplir".

En este contexto, prosiguen desde CCOO Andalucía, "las personas trabajadoras de Cetursa, y sus representantes sindicales, no pueden asumir la responsabilidad de un incumplimiento del acuerdo en estos aspectos fundamentales que tienen una parte económica, cuando existen motivos para desconfiar de que la empresa y la Administración pública que le avala, utiliza la buena fe negociadora para echarle ahora las culpas al presupuesto y a las autorizaciones preceptivas de la Consejería de Hacienda".