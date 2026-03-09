CCOO traslada a la Junta de Andalucía la situación laboral en Emproacsa

Reunión entre los responsables de CCOO y el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina. - CCOO

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la Empresa Provincial de Aguas de la Diputación (Emproacsa-Aguas de Córdoba), acompañada por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, para trasladarle la situación que se viene viviendo en la empresa provincial "por la falta de diálogo y negociación y la imposición de cargos por parte de la Dirección de la empresa".

Según ha indicado CCOO en una nota, la representación sindical ha explicado a Molina que "el convenio colectivo se denunció a principios de la legislatura, en 2023, y se encuentra paralizado sin que la empresa quiera sentarse a la mesa de negociación desde hace más de año y medio", todo ello "a pesar haber sido condenada por ello por tutela de la libertad sindical".

Asimismo, CCOO ha informado a Molina de la "pésima gestión" que se viene realizando, entre otros motivos, "al haber puesto al frente a determinadas personas con contratos de alta dirección sin la debida cualificación para la gestión de la empresa", lo que está "dando lugar a una judicialización continua de los procedimientos en la empresa, tanto de ámbito sindical como individual de los trabajadores".

La presidenta del comité de empresa, Ester Cabello ha criticado que "el presidente de la Emproacsa-Aguas de Córdoba, Salvador Fuentes, se proponga para solucionar la situación en Hitachi Energy cuando en su propia casa no es capaz de solucionar las problemáticas existentes y bloquea todo tipo de negociación".

Además, en la reunión se ha dado traslado al delegado de la Junta de la "preocupación por que la solución a la mala gestión es la privatización de determinados servicios, lo que está llevando, no solo a un empeoramiento del servicio, sino a unos sobrecostes, con lo que ello conlleva al no haber sido capaz de las actualizaciones de las tarifas de aguas".

Por último, CCOO le ha trasladado al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía "no sentirse responsable, ante los tiempos electorales que se avecinan, de la situación social, conflictividad laboral y reivindicativa de los trabajadores, ante este bloqueo institucional".