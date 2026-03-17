CCOO traslada a PSOE e IU la "grave situación laboral" en Emproacsa

Reunión de CCOO e Izquierda Unida. - CCOO

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación sindical de CCOO en la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), acompañada por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha mantenido sendas reuniones con los grupos del PSOE e IU en la Diputación de Córdoba con el objetivo de trasladarles "la grave situación laboral que se vive en la empresa provincial".

Según ha indicado en una nota CCOO, el sindicato mayoritario en Emproacsa-Aguas de Córdoba, se ha expuesto al coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y a los diputados provinciales de esta formación Irene Ruiz y José Manuel Cobo, así como a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, al portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, al secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Gallego, y a los representantes del PSOE en el Consejo de Administración de la empresa pública, la "problemática existente por la merma de la plantilla, la falta de negociación del convenio colectivo, las externalizaciones y la cobertura de puestos a dedo".

La presidenta del comité de empresa, Ester Cabello, ha explicado a los representantes del PSOE y de IU que "la negociación del convenio colectivo, que se denunció en 2023, está paralizada desde hace año y medio y no se han llevado a cabo las promociones y convocatorias internas de las diferentes plazas existentes en la empresa y aprobadas en la relación de puestos de trabajo (RPT)".

Con ello, ha asegurado, "se está produciendo la precarización laboral de la plantilla al estar cubriéndose determinados puestos fijos de la plantilla con contratos temporales, cuando no con contrataciones externas y privatizaciones de determinados servicios".

Además, tal y como ha continuado Cabello, "bajo el pretexto de la modernización, la Dirección de la empresa, con el beneplácito del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), está ejecutando una reducción de personal encubierta que pone en riesgo la calidad del servicio público y las condiciones laborales de la plantilla actual".

En este sentido, la representación de CCOO ha señalado que Emproacsa-Aguas de Córdoba acumula "más de una veintena de puestos vacantes sin cubrir", mientras que "la dirección se escuda frecuentemente en las limitaciones que impone la tasa de reposición". Sin embargo, desde la sección sindical de CCOO han hecho hincapié en que "la dotación de personal necesaria para la incorporación y gestión de las nuevas instalaciones de depuración no computaría dentro de esta tasa limitativa", por lo que "el bloqueo en las contrataciones responde a una decisión puramente política y empresarial, no a un imperativo legal".

Desde el sindicato han trasladado que "la Dirección de la empresa afirma que las nuevas depuradoras requieren una menor mano de obra pero existe un deficiente y peligroso dimensionamiento del área de mantenimiento electromecánico". Así las cosas, "las nuevas instalaciones requieren un mantenimiento preventivo y correctivo altamente cualificado que, con la plantilla actual mermada, es imposible de asumir con garantías. Este déficit podría y debería suplirse mediante la contratación de personal propio, apostando por el empleo público y de calidad", han remarcado.

Asimismo, los representantes sindicales también han comentado a los de IU y PSOE su "preocupación por la judicialización de las relaciones laborales en la empresa debido, principalmente, a la paralización de la negociación con el comité de empresa".

Junto a todo lo anterior, también se les ha trasladado los "continuos incumplimientos del convenio colectivo", y han puesto como ejemplo "la negativa a reincorporar a un trabajador con incapacidad permanente alegando que 'no existe puesto disponible para su reubicación' cuando el artículo 54 del convenio colectivo de Emproacsa-Aguas de Córdoba contempla la adscripción del trabajador a un puesto de trabajo adecuado a su nueva situación cuando se produce una incapacidad permanente para el puesto habitual".

"La Dirección de Emproacsa ha optado por una postura rígida, rechazando cualquier posibilidad de acuerdo durante el acto de conciliación celebrado en el Sercla", han resaltado desde CCOO, que ha calificado de "especialmente preocupante" el hecho de que una empresa pública "adopte este tipo de decisiones, que afectan directamente a la protección laboral de personas que han visto limitada su capacidad para el desempeño de su puesto habitual por motivos de salud".

En cualquier caso, CCOO ha afirmado que continuará "defendiendo los derechos de este trabajador por las vías legales oportunas y no descarta impulsar nuevas acciones para denunciar públicamente lo que considera una decisión injusta e insensible por parte de la Dirección de Emproacsa-Aguas de Córdoba".

Para concluir, desde CCOO han valorado que "tanto PSOE como IU se han comprometido a reclamar explicaciones al Gobierno de la Diputación provincial, al Partido Popular y al presidente de la institución, Salvador Fuentes, con el objetivo de garantizar la transparencia, la legalidad y la defensa de un servicio público esencial como es la gestión del agua en la provincia de Córdoba".