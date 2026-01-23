CCOO y UGT se concentran por la primera muerte en accidente laboral en la provincia de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado este viernes en la Plaza de las Tendillas de la capital cordobesa, para maniestar su repulsa tras la primera muerte en accidente laboral registrada en la provincia y en Andalucía en lo que llevamos de año, la del trabajador Juan Garrido, vecino de de la barriada periférica cordobesa de Villarrubia, de 64 años de edad, que perdió la vida la semana pasada cuando trabajaba en una cantera ubicada en Luque (Córdoba).

Durante la concentración, a la que se ha unido la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela) y representantes de IU, se ha guardado un minuto de silencio y se ha dado lectura a un manifiesto en el que ambas formaciones sindicales exigen a las empresas que cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Córdoba, Aurelio Martín, ha lamentado que "Córdoba es la provincia más insegura de toda Andalucía", ya que es la que "mayor índice de siniestralidad tiene y la segunda en número de muertes en accidente de trabajo".

En concreto, en 2024 Córdoba registró once muertes y 99 accidentes muy graves, mientras que hasta noviembre de 2025 se habían registrado 13 muertos y 67 accidentes muy graves. "Esto nos dice que la línea entre la vida y la muerte en un accidente laboral en Córdoba hoy está en manos de la suerte y no de la prevención de riesgos, y a eso hay que darle la vuelta".

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT-Córdoba, Jaime Sarmiento, ha añadido que "demandamos mayor contundencia a las administraciones públicas, pero es fundamental que las empresas y los empresarios tomen más conciencia en la seguridad y prevención de los accidentes laborales, no solo porque lo exija la Ley, sino por seguridad de su plantilla, de sus compañeros de trabajo, que están todos los días exponiéndose a riesgos laborales que tienen que estar controlados".

En este sentido, Sarmiento ha criticado que "la patronal se haya levantado de la mesa para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que están Gobierno, sindicatos y patronal, porque están empeñados en el absentismo laboral. Cualquier trabajador que está enfermo, que tiene una causa justificada, eso no es causa para computar como absentismo, pero la patronal está emperrada en que sí lo es".

Respector al siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), el responsable de CCOO ha afirmado que, "gracias a los medios de comunicación se ha hecho algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y es poner cara, poner nombre, poner identidad a las víctimas. Los 45 fallecidos no son números, son personas".

Por su lado, el representante de UGT no ha querido aventurar si la muerte de la maestra cordobesa que viajaba en el tren podría tratarse de accidente laboral, "ya que depende de si realizaba frecuentemente este viaje para acudir de su domicilio habitual a su puesto de trabajo".