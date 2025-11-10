CCOO y UGT denuncian la falta de medidas de seguridad como posible causa del accidente mortal de Maracena (Granada)

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Delegados sindicales de CCOO y UGT se han concentrado este lunes ante su sede sindical en Granada para condenar la muerte, en accidente laboral, de un trabajador en una nave del polígono La Paz, en término municipal de Maracena, en el cinturón metropolitano, tras precipitarse desde el tejado del inmueble el pasado viernes, lo que han apuntado que pudo deberse a faltas de medidas de seguridad.

Tras lamentar el fallecimiento del trabajador y dar el pésame a familiares, compañeros y amigos la responsable de Salud Laboral de CCOO Granada, Susana Bueno, ha confirmado que desde el sindicato exigen que "se depuren toda y cada una de las responsabilidades en este siniestro en el que todo indica que no existían medidas de seguridad colectivas como redes o braandillas, obligatorias en los trabajos en altura".

En una nota de prensa de los sindicatos, CCOO ha denunciado una vez más la subcontratación y la precarización de las condiciones laborales como posible causa de algunos accidentes laborales y es que, al parecer, el trabajador había sido contratado por una empresa subcontrata a su vez de la contrata principal que realizaba la reparación de la nave industrial.

"Hemos denunciado en varias ocasiones que las empresas principales se despreocupan de las condiciones en las que desempeñan su labor los trabajadores de estas empresas subcontratadas", ha alertado Bueno.

La responsable de Salud Laboral del sindicato ha señalado que hay que aumentar la formación y la vigilancia en el entorno de trabajo, especialmente cuando el trabajador está realizando tareas en altura, ya que "las caídas siguen siendo una de las principales causas de accidentes laborales en sectores como construcción, industria y servicios, donde a pesar de las normativas y medidas de seguridad existentes, el persistente número de incidentes indica que existen deficiencias de formación, supervisión y en cultura preventiva".

Por eso, es responsabilidad de la empresa, según ha incidido Bueno, "establecer procedimientos claros de trabajo que puedan seguir todas las personas trabajadoras, formar a la plantilla sobre los riesgos de trabajar en altura y el uso correcto de equipos de protección, y revisar que las herramientas, equipos de trabajo y protección han pasado la revisión periódica para asegurarte que están en buen estado y cumplen con las normativas de seguridad".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha indicado que el sindicato va a denunciar este accidente laboral con resultado de muerte, "el décimo quinto en lo que va de año en la provincia (el centésimo en Andalucía) ante la Inspección Provincial de Trabajo y la Fiscalía", para que "se determinen las circunstancias de lo ocurrido, se tomen las medidas correctoras necesarias, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar".

El dirigente sindical ha añadido que los técnicos de prevención de UGT desplazados al lugar del accidente "no han localizado ni anclajes ni línea de vida, donde el trabajador pudiese haberse amarrado, evitando caer al vacío".

Para el sindicato, los trabajos en altura en una edificación, que suponen tareas de inspección, reparación o instalación relacionadas con la cubierta de una nave, han de ser planificados "de forma rigurosa realizando la correspondiente evaluación de riesgos e incluyendo las medidas preventivas a adoptar".

Para Ruiz-Ruano es asimismo fundamental que la persona trabajadora esté perfectamente formada en los riesgos específicos de su puesto de trabajo y que cuente con las medidas de protección colectivas e individuales necesarias para "poder realizar adecuadamente su cometido".

Para el dirigente ugetista, "no hay excusa que justifique el incumplimiento de la normativa en la prevención de riesgos laborales", en un contexto en que, ha agregado, "la siniestralidad laboral está aumentando y estas negligencias cuestan vidas".

Por eso, Ruiz-Ruano ha indicado que tiene claro que la formación en prevención, la denuncia y la movilización son "las armas que tienen los trabajadores para acabar con esta lacra, laboral, familiar y social que son los accidentes de trabajo", y ha reclamado tanto a los empresarios como a la Administración "voluntad a la hora de cumplir y hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales y poder de esta forma erradicar la siniestralidad laboral del mundo del trabajo".