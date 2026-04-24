CCOO y UGT llaman a movilizarse en Córdoba el 1 de mayo por los derechos, los salarios, la vivienda y la democracia

Encarna Laguna y Marina Borrego (centro), en la presentación de la manifestación del Primero de Mayo en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba han llamado este viernes a la ciudadanía cordobesa a participar en la manifestación con la que el próximo 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, un Primero de Mayo que este año lleva por lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, Vivienda y Democracia' y que invita a la ciudadanía "a posicionarse ante quienes anteponen los intereses de unos pocos sobre los de la mayoría".

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, así lo han destacado las secretarias generales de UGT y CCOO de Córdoba, Encarna Laguna y Marina Borrego, respectivamente, quienes han hecho hincapié en la necesidad de "salir a reivindicar por la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, por la reforma del despido, por la regulación del trabajo a tiempo parcial, y para acabar con la precariedad".

También llaman a la movilización en Córdoba ambas dirigentes sindicales "por salarios dignos para vivir mejor, por la reducción de la jornada, para ganar tiempo de vida, por la negociación colectiva, para ganar derechos, por la vivienda, porque es un derecho básico, por los servicios públicos, para asegurar la igualdad, por la transición energética justa, por la igualdad y la diversidad, por la defensa de la democracia y por el sindicalismo de clase". Por todo ello, ambos sindicatos han llamado a sumarse a la manifestación que partirá a las 11,30 horas de la Glorieta de la Cruz Roja, en la capital cordobesa.