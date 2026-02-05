CCOO, UGT y Satse valoran positivamente el acuerdo con la Junta para negociar un nuevo modelo de carrera sanitaria

Archivo - Médicos del sistema sanitario público andaluz. - CCOO ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y Satse han valorado este jueves positivamente el acuerdo alcanzado con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para negociar un nuevo modelo de carrera profesional. Un "ofrecimiento" que los sindicatos han considerado que da "garantías" para arrancar la negociación.

José-Pelayo Galindo, de CCOO Andalucía, ha confiado en que se puedan "acabar las discrepancias" originadas tras el acuerdo de carrera profesional de 2023, que quedo "en agua de borrajas", en palabras de José Sánchez, de Satse Andalucía. Por su parte, Antonio Macías, de UGT Andalucía, ha trasladado su confianza en que con esta negociación los profesionales sanitarios se acerquen a la medida salarial del resto de España.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha reunido con los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad --Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT-- con el objetivo de "trasladarles personalmente la voluntad del Gobierno andaluz de abrir una nueva etapa de negociación para la aprobación de un nuevo modelo de carrera profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), orientado a reforzar la estabilidad normativa, la equidad entre profesionales y el desarrollo del talento en el sistema sanitario público".

Esta iniciativa responde a la necesidad de avanzar hacia "un marco más homogéneo, claro y jurídicamente sólido", tras años de "evolución normativa fragmentada y de situaciones que han generado incertidumbre entre los profesionales", ha recogido la Junta en una nota de prensa. En este sentido, las partes negociadoras se han comprometido a impulsar una negociación "intensa y constructiva", apelando a la "corresponsabilidad" de ambas partes para alcanzar un acuerdo que aporte estabilidad al sistema.

El proceso negociador comienza tras el "esfuerzo" iniciado durante 2025 para avanzar en la normalización del sistema vigente con la "resolución" de procesos pendientes y el "desbloqueo" de convocatorias que está permitiendo que miles de profesionales accedan al reconocimiento de carrera profesional y al complemento retributivo asociado.

Este trabajo previo permitirá afrontar ahora una reforma "con mayores garantías" organizativas y técnicas. Ambas partes confían en que el calendario de trabajo permita avanzar con un ritmo ágil durante las próximas semanas, con el objetivo de dotar al sistema sanitario público de Andalucía de un marco estable y previsible que contribuya a fortalecer la motivación profesional, la planificación de recursos humanos y la sostenibilidad del modelo sanitario.