CEA y Andalucía Aerospace reúnen a medio centenar de empresas para impulsar la industria andaluza en la defensa europea

III Encuentro Técnico y Profesional en Materia de Defensa. - CEA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Andalucía Aerospace han reunido en Sevilla a más de medio centenar de empresas en el III Encuentro Técnico y Profesional en Materia de Defensa, para que la industria andaluza "juegue un papel protagonista en la nueva era de la defensa europea". Se trata así de "una cita que consolida a la comunidad como uno de los grandes polos industriales y tecnológicos del sector en España".

Según ha señalado CEA en una nota de prensa, el encuentro, celebrado en la sede de CEA, ha contado con la participación del General de Brigada, Subdirector General de Estrategia Industrial de la Defensa del Ministerio de Defensa, Vicente Torres Vázquez, quien ha desgranado las líneas maestras de la Estrategia Industrial de la Defensa y el papel que las empresas españolas, y especialmente andaluzas, están llamadas a desempeñar en los grandes programas nacionales y europeos.

Durante su intervención, el General Torres ha destacado el cambio de paradigma que vive actualmente el sector, señalando que "ya no hablamos de gasto en defensa, sino de inversión", al tiempo que ha remarcado que España se encuentra entre los diez países más exportadores del mundo en esta industria.

El General de Brigada Torres ha defendido la necesidad de impulsar la base industrial y tecnológica de la defensa, a través del fortalecimiento de las capacidades industriales estratégicas de la defensa que permitirán alcanzar la necesaria autonomía tecnológica, y potenciar así la cooperación entre grandes compañías, pymes, startups y centros tecnológicos, para reforzar el posicionamiento de las empresas españolas en un entorno internacional marcado por la innovación, la especialización y la alta competencia.

De esta manera, la Estrategia Industrial de la Defensa, diseñada con horizonte 2030, busca consolidar la presencia de las empresas españolas en el mercado europeo de defensa, en un contexto geopolítico condicionado por el refuerzo de la autonomía estratégica de Europa y el incremento de la inversión en seguridad.

En este escenario, Andalucía se posiciona como un territorio clave gracias a un ecosistema industrial que combina grandes compañías tractoras, una potente red de pymes especializadas y centros tecnológicos de referencia, tal y como ha señalado la CEA.

La comunidad participa además en programas estratégicos internacionales como el A400M o el C295, y concentra proyectos de enorme impacto como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, el CETEDEX en Jaén o el Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) en Huelva.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria Aeroespacial y Defensa de CEA, Antonio Gómez-Guillamón, ha subrayado que el reto pasa ahora por "anticiparse" a los cambios que vive el sector, ya que "tenemos que saber hacia dónde se dirige la política industrial de defensa para posicionar mejor a nuestras empresas en la cadena de valor y consolidar a Andalucía como el segundo polo de defensa de España".

Gómez-Guillamón ha destacado además la utilidad práctica de estos encuentros para el tejido empresarial andaluz, al aportar "claridad estratégica, conocimiento experto y visión de futuro".

DEFENSA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DE CALIDAD

El presidente de Andalucía Aerospace, Fernando Alarcón de la Lastra, ha incidido en que la defensa se ha convertido en mucho más que una política de seguridad, sino que "hoy hablamos de industria, innovación, tecnología, empleo de calidad y autonomía estratégica".

Alarcón ha subrayado que el sector representa "una oportunidad real de crecimiento y diversificación" para las empresas andaluzas en un mercado europeo cada vez más exigente y competitivo, y ha defendido el papel del clúster aeroespacial andaluz como nexo entre las empresas y las grandes oportunidades industriales vinculadas a los programas de defensa actuales y futuros.

El Ciclo de Encuentros sobre Defensa impulsado por CEA, dentro de la Enterprise Europe Network, y Andalucía Aerospace continuará desarrollándose a lo largo de 2026 con nuevas sesiones destinadas a acercar al tejido empresarial andaluz las oportunidades industriales, tecnológicas y de innovación vinculadas al sector de la defensa, uno de los ámbitos estratégicos con "mayor proyección de crecimiento económico y generación de empleo en Andalucía".

Así, Andalucía Aerospace es una asociación privada que surge en 2018 con la vocación de representar a las empresas del sector aeroespacial y de defensa en Andalucía.

Su misión principal consiste en fortalecer el posicionamiento sus empresas asociadas dedicadas a la industria aeroespacial en el mercado nacional e internacional, aumentar su competitividad, fomentar las sinergias entre las empresas, promocionar el desarrollo de la I+D+i, contribuir activamente a la capacitación y formación de los profesionales del sector y actuar como representación institucional ante las instituciones públicos y los organismos de cualquier ámbito territorial, incluso nacionales e internacionales.

Actualmente se compone de 107 empresas asociadas, además de colaborar con otras entidades como Universidades y organismos (asociaciones, fundaciones, grupos de interés, etc.) que en el desarrollo de su actividad promueven el sector aeroespacial, trabajando para su crecimiento y puesta en valor