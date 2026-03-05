CEA apela a la "diplomacia inteligente" para evitar tensiones comerciales con EEUU y pide "caminar de la mano" de la UE

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha apelado a la "diplomacia inteligente" como herramienta para preservar la estabilidad internacional e impedir que se vean afectadas las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha pedido "caminar de la mano" de la Unión Europea (UE) para "tomar posiciones comunes".

En una valoración recogida por Europa Press, González de Lara ha señalado que "desde CEA y desde el ámbito empresarial nos preocupa la situación de conflicto en Oriente Medio", especialmente por sus efectos sobre el transporte internacional y el comercio exterior.

El dirigente empresarial ha explicado que el bloqueo o la interrupción de las redes de transporte y de la actividad comercial puede tener consecuencias directas para distintos sectores productivos andaluces, con especial incidencia en el ámbito agroalimentario.

"De partida, con el bloqueo y la interrupción de las redes de transporte y la actividad comercial, afectando especialmente al sector agroalimentario, a empresas que exportan sobre todo aceite de oliva, aceitunas, vino, maquinaria, bienes de equipo o incluso materiales de construcción", ha señalado.

González de Lara ha subrayado que estos sectores mantienen una fuerte presencia en los mercados internacionales, por lo que cualquier alteración en las cadenas logísticas o en las rutas comerciales puede repercutir en la actividad exportadora de las empresas andaluzas.

El presidente de CEA ha defendido además la necesidad de reforzar la coordinación europea en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

"En el actual contexto de incertidumbre internacional es más necesario que nunca caminar de la mano de la Unión Europea para tomar posiciones comunes, coordinados, evitando acciones y gestos unilaterales con evidentes riesgos políticos y económicos", ha señalado.

En este marco, González de Lara ha vuelto a insistir en la importancia de lo que ha denominado "diplomacia inteligente" como herramienta para preservar la estabilidad internacional.

"La diplomacia inteligente como herramienta para mantener la estabilidad, la posición y los intereses de España, por supuesto de la Unión Europea, en un escenario internacional tan tensionado", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de las consecuencias económicas globales que podría tener la prolongación del conflicto, especialmente a través de la evolución del precio de la energía.

"Tampoco podemos dejar de lado el impacto económico que puede tener a nivel global con el posible encarecimiento del precio del petróleo y su efecto arrastre, con la subida de los precios de la energía en sectores intensivos de consumo", ha afirmado.

A este factor se suma, según ha señalado, el aumento de la inestabilidad en los mercados internacionales, ya que el conflicto genera "un aumento de la incertidumbre que genera enorme, enorme tensión en los mercados".

Ante esta situación, el presidente de la patronal andaluza ha expresado su deseo de que el conflicto se resuelva en el menor tiempo posible y ha reclamado respaldo institucional para el tejido empresarial.

"Esperamos que este conflicto se pueda resolver cuanto antes. Que nuestras empresas andaluzas cuenten con el apoyo necesario para capear esta situación indeseable", ha indicado.

González de Lara ha vinculado además la evolución del conflicto con las relaciones económicas internacionales y ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas que afecten al comercio con España.

"Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía mostramos nuestra preocupación también ante la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa las relaciones comerciales con España", ha señalado, enmarcando que "Estados Unidos es socio fundamental desde el punto de vista económico y político".

En este sentido, ha confiado en que finalmente "nuestras relaciones comerciales no se vean afectadas", en línea con las posiciones expresadas por organizaciones empresariales nacionales como CEOE, Cepyme, y ATA.

Finalmente, el presidente de la patronal andaluza ha considerado que el Gobierno debe informar de las consecuencias que puedan derivarse de sus decisiones en este contexto internacional.

"Creemos los empresarios que el Gobierno debe dar en su momento las explicaciones oportunas sobre las posibles consecuencias que se puedan derivar de sus decisiones y esperamos firmemente que sea capaz de reconducir esta situación", ha concluido.