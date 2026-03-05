La Junta incide en pedir "prudencia" al Gobierno en política exterior: "No es bueno para España estar aislada del mundo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, en rueda de prensa. A 04 de marzo de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha incidido este jueves en pedir "prudencia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de política exterior, porque, en su opinión, España se sitúa actualmente "aislada del mundo", en el marco de su oposición al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, y eso "no es bueno" para el país en general, ni para la comunidad autónoma andaluza en particular.

Así lo ha manifestado la consejera portavoz en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, y en respuesta a la pregunta de qué grado de preocupación le despiertan las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una hipotética "ruptura de relaciones comerciales" con España tras la negativa del Gobierno a permitirle el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para acciones relacionadas con dicho ataque contra Irán.

La consejera ha subrayado que el momento actual es "muy delicado", y desde la Junta de Andalucía esperan que esa posible "ruptura de las relaciones comerciales no se vaya a producir, entre otras cosas porque tenemos el paraguas de la Unión Europea", según ha añadido.

No obstante, ha apostillado que "en política exterior", como viene manteniendo el Gobierno andaluz, "hay que ser prudentes, utilizar una diplomacia inteligente y ser responsables". "Y, sobre todo, no podemos quedarnos aislados, solos, porque tenemos que ir de la mano de los socios europeos", como "Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia", países que "están tomando una serie de decisiones", mientras que los españoles están "aislados de Europa" y "del mundo", y con "la primera potencia del mundo --en referencia a Estados Unidos-- en contra", según ha abundado Carolina España.

La consejera andaluza de Economía ha remarcado que eso "no es bueno, ni para España, ni para Andalucía", ni para las empresas y productos andaluces, ha agregado para incidir en la idea de que, "cuando se adoptan decisiones en política exterior, hay que ser muy prudentes y muy diplomáticos porque las consecuencias las pagamos todos".

En ese punto, ha recordado que "uno de cada tres euros" de aceite de oliva que se exporta a Estados Unidos "es andaluz", y que "Andalucía es el exportador número uno del mundo del aceite de oliva", además de que exporta otros productos, por lo que desde la Junta están "preocupados", al igual que lo están "las empresas", según ha remarcado la portavoz del Gobierno andaluz, que ha concluido con su llamamiento a "tomar las decisiones meditadas, pensadas, porque hay muchas cosas en juego", como "el sustento de muchas familias, de muchos trabajadores", de ahí que desde la Junta pidan "calma, precaución y prudencia", ha finalizado la consejera.