CEA pone en valor el "esfuerzo" de las empresas por crear empleo en "momentos de incertidumbre e inestabilidad"

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SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha puesto en valor este lunes el "esfuerzo" de las empresas andaluzas por crear y mantener empleo "incluso en estos momentos de incertidumbre e inestabilidad", tras conocerse los datos del paro de marzo, mes en el que Andalucía ha liderado el descenso del desempleo a nivel nacional.

Así lo ha señalado el director del área jurídica y de relaciones laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, quien ha destacado que Andalucía ha sido "la comunidad autónoma que más ha contribuido al descenso del paro en el conjunto nacional", con una mejora que se sitúa en torno a "casi 10 puntos con respecto a hace un año".

En este contexto, Alba ha subrayado que desde la organizacióbn empresarial quieren "poner en valor el esfuerzo de las empresas andaluzas por crear y mantener empleo", a pesar de un escenario marcado por "la incertidumbre" y factores como "las deficiencias en las infraestructuras de la comunidad" que, según ha enmarcado, vienen señalando desde el tejido empresarial.

El representante de CEA ha advertido además del impacto del encarecimiento de los costes energéticos y de otras medidas que "agravan más los costes empresariales", una situación que afecta especialmente a las microempresas y a los trabajadores autónomos, cuya capacidad para generar empleo "está mucho más mermada".

No obstante, ha destacado que, junto al esfuerzo empresarial, el diálogo social constituye "un factor diferencial" en Andalucía, al contribuir a generar "un clima de estabilidad y confianza que impulsa a las empresas a invertir y a crear empleo".

En esta línea, ha señalado también el papel de la negociación colectiva como tercer elemento clave en la evolución positiva del mercado laboral, al permitir "abordar a través de los convenios colectivos las circunstancias específicas de cada sector y de las empresas".

Alba ha incidido en que la negociación colectiva está facilitando acuerdos en materias como salarios, jornada laboral o conciliación, y ha apuntado que la media de la jornada semanal pactada se sitúa en 37 horas y media, lo que demuestra que "es posible alcanzar acuerdos en este sentido".

Asimismo, ha resaltado que este modelo se apoya en instrumentos derivados del diálogo social, como el plan de apoyo a la negociación colectiva, que da cobertura a "más de 1.500 convenios colectivos" en Andalucía, con un ámbito de afectación de "casi dos millones de trabajadores y cerca de 500.000 empresas".

Finalmente, ha concluido que todos estos factores contribuyen a generar "un clima de confianza y seguridad jurídica", elementos que ha considerado "esenciales" para que las empresas puedan seguir apostando por la inversión, la productividad y la creación de empleo en la comunidad.