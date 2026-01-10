La CEA rechaza la financiación autonómica y avisa de que Andalucía "vuelve a salir mal parada"

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara y el presidente del Consejo de Economía y Financiación de CEA, Manuel Ángel Martín en imagen de archivo. - CEA - Archivo

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha rechazado la nueva propuesta de financiación autonómica anunciada por el Gobierno al considerar que va "en sentido contrario al interés general" y supone un nuevo agravio para Andalucía, al plantearse, según ha advertido, como un acuerdo con "un solo socio" y al margen del conjunto de comunidades autónomas.

Según ha señalado en un comunicado remitido a los medios, González de Lara ha criticado que la propuesta se haya negociado con una sola parte, que "ni siquiera es el Gobierno de la comunidad autónoma catalana", y ha subrayado que este planteamiento afecta al significado y al valor simbólico de la "caja común de todos", uno de los pilares del sistema de financiación territorial.

A su juicio, esta iniciativa responde a una "maniobra de resistencia política" y no a un proyecto de país ni a una visión de conjunto sobre cómo contribuir al desarrollo equilibrado de España. En este sentido, ha advertido de que el planteamiento supone "darle más a unos en detrimento de otros", lo que, en su opinión, vuelve a situar a Andalucía en una posición desfavorable.

El presidente de la CEA ha recalcado que cualquier decisión de este calado tiene un "precio real", especialmente en un contexto en el que el país arrastra unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde hace dos años, lo que, según ha señalado, limita la capacidad de actuación y de inversión.

Desde la organización empresarial andaluza, González de Lara ha insistido en que no se reclaman privilegios, pero tampoco se aceptan agravios comparativos. "No queremos privilegios, pero tampoco aceptamos agravios", ha reiterado, subrayando que Andalucía necesita inversiones suficientes que le permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios.

En este punto, ha puesto en valor el esfuerzo que está realizando el tejido empresarial andaluz para seguir creando empleo y generando riqueza, destacando que la economía andaluza está logrando crecer incluso por encima de la media nacional. Sin embargo, ha advertido de que decisiones como la planteada en materia de financiación pueden limitar las capacidades de la comunidad en un "momento clave" para su desarrollo económico.

González de Lara ha considerado especialmente significativo el hecho de que se hable de una financiación "singular", un término que, según ha señalado, refleja claramente el objetivo que persigue la propuesta y su impacto sobre el equilibrio territorial. "El solo hecho de que se llame singular es más que significativo", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que España es un "proyecto colectivo" y que cualquier reforma del sistema de financiación debe contribuir a reforzar el conjunto del país y a generar oportunidades para todos los territorios, "no para unos más que otros".

El presidente de la CEA ha enmarcado que la financiación autonómica, al igual que el resto de políticas públicas en un Estado democrático de derecho, debe regirse por los principios constitucionales y desarrollarse dentro del marco legal y constitucional vigente. Para ello, ha señalado la necesidad de definir un modelo técnico que garantice la eficiencia financiera y establezca criterios objetivos de reparto, como la población, el nivel de renta o el coste real de los servicios públicos.

Asimismo, ha defendido la importancia de contar con fondos de garantía entre territorios que permitan corregir desequilibrios y asegurar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

En definitiva, González de Lara ha subrayado que cualquier reforma económica o financiera de esta magnitud, que afecta al conjunto del país y a todas las comunidades autónomas, debe negociarse "entre todos" para alcanzar un acuerdo que sea justo y lo más estable posible en el tiempo.