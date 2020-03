CECE-A destaca el "enorme trabajo" de los centros para mantener el servicio educativo mediante teletrabajo por la crisis

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Centros de Enseñanza Privada, CECE Andalucía, ha querido resaltar el "enorme trabajo" que están realizando los centros de enseñanza de todos los niveles en mantener el servicio educativo a través de las herramientas de teletrabajo y las plataformas de educación con las que cuenta cada uno de los centros.

"Esto ha posibilitado que la prestación del servicio no presencial respecto a la comunidad educativa solo haya variado en la forma de contacto, pero no en su intensidad, asesoramiento y apoyo", ya que "no se ha parado de trabajar desde el primer día en que se decretaron las medidas de alerta", ha destacado CECE en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que familias, alumnado, profesorado y equipo directivo "están en contacto permanente", y que dentro de las circunstancias excepcionales, se está intentando seguir el curso a través de tareas y materiales que realizan en las diferentes plataformas, para destacar que "el grado de respuesta está siendo reconocido por las familias de forma muy positiva".

MEDIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Desde CECE Andalucía han indicado también que "desde el minuto uno se ha hecho saber al Gobierno autonómico que el servicio educativo es esencial", y que las empresas del tejido productivo del sector "tenían que estar también entre sus prioridades".

Especialmente, ha añadido, "el sector de educación infantil 0-3 años, que cuenta con más de 2.000 empresas y en su mayor parte empleo femenino", así como "la atención a los más desfavorecidos, como los que necesiten seguir recibiendo ayuda alimenticia o el alumnado de educación especial".

"Si bien en un principio no se conocían las medidas específicas para las escuelas infantiles de 0-3, el Gobierno andaluz reaccionó comprometiéndose a nuevas subvenciones, y al mantenimiento tanto de actividad como del empleo", ha recordado CECE, que ha felicitado a la Junta por ello, aunque ha añadido que "aún están a la espera de instrucciones y que se concrete la cantidad a abonar por alumno matriculado, fundamental para poder mantener el empleo".

"De esta manera, además de salvaguardar el empleo, no se grava a la familia por un servicio que no se podrá llevar a cabo por imposición de las medidas de alarma", ha añadido.

En definitiva, CECE-A ha señalado que su labor de asesoramiento y apoyo "no cesa" y que "continúan siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades competentes, desde la distancia, estando cerca de los problemas y soluciones de sus asociados".

"Mandamos también a todos un mensaje de ánimo, que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades, #quédateencasa, y nuestro máximo apoyo y reconocimiento a los que están en primera línea: sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, personas y centros que siguen atendiendo a los más necesitados, etcétera", han concluido desde la Federación.