CECO acoge en Córdoba la presentación de ayudas de la Junta para afectados por temporales y para el fomento del empleo

Antonio Díaz y María Dolores Gálvez (centro), durante la presentación. - CECO

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido este martes la presentación de dos líneas de ayudas de la Junta de Andalucía dirigidas, tanto a paliar los efectos de los temporales registrados a comienzos del presente 2026, como a incentivar la contratación indefinida y la inserción laboral en la comunidad autónoma.

El acto, según ha informado CECO en una nota, ha contado con la participación del presidente de la patronal cordobesa, Antonio Díaz, y de la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, quien ha estado acompañada por el jefe de servicio de Autónomos y Economía Social, Rafael Delgado, y la técnica de Fomento del Empleo, Ana Belén Fernández.

Durante la presentación se han detallado las ayudas destinadas a promover el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el tejido productivo andaluz afectado por los temporales ocurridos entre enero y febrero de 2026. Estas subvenciones cuentan con una dotación global de 50 millones de euros y pueden solicitarse desde el pasado 10 de abril.

El programa, según han informado los responsables de la Delegación de Empleo, se estructura en tres líneas, estando dirigida la Línea 1 (38 millones de euros) a autónomos y pymes ubicados en zonas especialmente afectadas. Incluye dos modalidades, para mantenimiento de la actividad de autónomos y de apoyo al mantenimiento del empleo asalariado.

Por su parte, la Línea 2 (diez millones de euros) está destinada al sector agrario, tanto para autónomos integrados en el Sistema Especial Agrario, como para pymes ubicadas en zonas afectadas por inundaciones, mientras que la Línea 3 (dos millones de euros) está orientada a beneficiarios de ayudas estatales que no se encuentren en las zonas recogidas en los anexos anteriores, ampliando así el alcance de las medidas.

Las cuantías contemplan ayudas de 2.000 euros para autónomos, mientras que en el caso de pymes y autónomos con trabajadores, la subvención será de 3.500 euros por empleado a jornada completa, con un máximo de 35.000 euros.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, mediante tramitación electrónica y con pago único del 100% del importe concedido. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio para las líneas 1 y 2, y hasta el 5 de octubre para la línea 3.

De igual forma, se ha presentado la convocatoria 2026 del programa Emplea-T, destinada a incentivar la contratación indefinida y facilitar la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades. Este programa cuenta con una dotación de 68 millones de euros en Andalucía, de los cuales 5,8 millones corresponden a la provincia de Córdoba, y se divide en dos líneas.

En concreto, la Línea 1 está prevista para la primera contratación indefinida por parte de autónomos, con ayudas de hasta 18.000 euros (jornada completa) o 9.000 euros (parcial), y mientras que la Línea 2 está destinada a nuevas contrataciones indefinidas en autónomos con plantilla y pymes, con ayudas de hasta 15.000 euros (completa) o 7.500 euros (parcial).

En ambos casos, se contemplan incrementos de hasta 2.000 euros adicionales cuando la persona contratada sea mujer. Además, los contratos deberán suponer un aumento neto de la plantilla y mantenerse durante un mínimo de 24 meses.

Las ayudas están dirigidas especialmente a la contratación de personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables, como jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 y parados de larga duración. El plazo de solicitud para el programa Emplea-T estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, y deberá realizarse de forma telemática.