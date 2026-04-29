CECO y el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba firman un acuerdo de colaboración

Responsables de CECO y del Banco de Alimentos Medina Azahara en la firma del acuerdo. - CECO

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba han firmado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de buscar la cooperación del mayor número de empresas para ayudar a las personas y las familias más necesitadas en nuestra provincia.

Según ha indicado CECO en una nota, el acuerdo, suscrito por el presidente de la confederación, Antonio Díaz, y el presidente del Banco de Alimentos, Rafael Revuelto, propicia la creación de un cauce de comunicación para la divulgación y promoción, entre las asociaciones y empresas miembro de la confederación, de las distintas actividades y servicios que presta el Banco de Alimentos.

Por su parte, el Banco de Alimentos va a ofrecer a las empresas y entidades interesadas la posibilidad de ser socios colaboradores con ventajas asociadas como deducciones fiscales por donativos a ONG; voluntariado corporativo, como herramienta de RSC a través de la participación en jornadas, eventos y campañas; sello de empresa/asociación colaboradora como reconocimiento del compromiso social adquirido a través de la obtención de distintivo físico o digital, y acuerdos de donación para alimentos no vendidos, como consecuencia de la Ley 1/2025 del Desperdicio Alimentario.