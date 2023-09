Centenares de manifestantes exigen en las ocho provincias una sanidad pública "sin recortes ni privatizaciones"

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (Atsas) ha convocado este domingo manifestaciones en las ocho provincias andaluzas en defensa de una sanidad pública "sin recortes ni privatizaciones".

La organización convocante cifra en centenares los participantes en las diferentes concentraciones que han tenido lugar a las puertas de los principales hospitales de las capitales de provincia.

Así, en Granada la protesta se ha desarrollado en el Hospital Virgen de las Nieves, frente a los juzgados; en Jaén, en la puerta principal del Hospital Médico Quirúrgico; en Huelva, en consultas externas del Juan Ramón Jiménez; en Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar; en Almería, en la puerta principal del Hospital Torrecárdenas; en Málaga, en la Alameda Principal, frente a la Delegación del Gobierno; en la puerta principal del Virgen del Rocío en Sevilla; y frente a urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Las Mareas Blancas de todas las provincias han participado en las concentraciones, que también apoyan otros sindicatos y plataformas como CCOO y UGT.

La agrupación señala que el motivo de estas convocatorias es pedir que se resuelvan las bolsas "atrasadas" en algunas categorías desde 2019, así como una mayor contratación para evitar "cierre" de servicios, camas, centros, cubriendo las vacaciones, permisos y reducciones de jornada al 100% y la "no privatización" de la sanidad pública de Andalucía.

Proponen, además, la reducción de las listas de espera, para que los pacientes "no tengan tanto agravio, evitando así que en algunos casos mueran sin ser diagnosticado o el tratamiento llegue tarde", y exigen que "no se hagan" los cambios en la bolsa del SAS, "como la unificación de criterios de bolsa y OPE".

UGT ESPERA QUE LA CONSEJERÍA DE SALUD "TOME NOTA2 DE LAS PROPUESTAS

Por su parte, el sindicato UGT ha confiado en que la Consejería de Salud y Consumo "tome nota" de las concentraciones de este domingo, recalcando que los trabajadores y ciudadanos "están hartos del abandono y desidia que está llevando a nuestro sistema sanitario público a una situación de caos y abandono".

"A las listas de espera interminables para nuestros pacientes se une la dejadez de la Bolsa para los profesionales, lo que está llevando al enchufismo, contratos a dedo e incluso privatización de servicios con la excusa de no haber profesionales en los listados de Bolsa. Y es que desde 2021 la misma no se actualiza, no se pueden inscribir nuevos profesionales y se han cargado la igualdad, mérito y capacidad que son la base de la contratación pública y transparente", han recalcado desde la unión sindical.

Por último, UGT ha puesto de relieve que "con los trabajadores sin tener acceso a un contrato por la dejadez de esta administración y con los servicios saturados y con listas de espera interminables es lógico y normal que se produzcan estas protestas, que no serán las últimas si no se produce un cambio radical en la política sanitaria, algo difícil de concebir en estos momentos".