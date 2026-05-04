El Centro de Desarrollo de Innovación Social de Baena (Córdoba) inicia un curso sobre mujeres migrantes africanas

Archivo - Mujeres africanas en una imagen de archivo. - MANOS UNIDAS - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

El Centro de Desarrollo de Innovación Social (CDIS) de Baena de la Universidad de Córdoba (Córdoba) comienza oficialmente su andadura formativa con el curso 'Fronteras África-Europa: adolescentes y mujeres en movilidad', que se impartiré del 3 al 30 de junio.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, esta formación, organizada por la Universidad de Córdoba y la Fundación EMET, tiene formato de microcredencial universitaria y se impartirá en formato virtual y asíncrona del 3 al 30 de junio.

En el curso se abordarán las realidades sociales que viven adolescentes y mujeres en el trayecto de África a Europa, haciendo hincapié en los derechos, la capacidad de resiliencia y su integración laboral. Está dirigido a estudiantes interesados en formarse, a técnicos y profesionales que trabajan con este colectivo, mediadores interculturales, personal de los centros de ayuda humanitaria, funcionarios y equipos técnicos de administración y personas cuyo trabajo requiera contar con habilidades y capacitación para la intervención con personas en movilidad.

Para poder acceder al curso, que tiene un reconocimiento de un crédito ECTS, se requiere tener la titulación académica mínima finalizada de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El periodo de preinscripción está abierto desde hoy, 4 de mayo, hasta el día 16. La matriculación --del 18 al 29 de mayo-- podrá realizarse en 'https://www.uco.es/investigacion/proyectos/microcredenciales...'. El precio de la matrícula es de 20 euros.