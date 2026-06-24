Cerca del 30% de los andaluces que votaron el 17M decidieron su apoyo en la última semana de la campaña según el CIS

Archivo - Imágenes de la jornada electoral en Andalucía el pasado 17 de mayo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el avance provisional de resultados del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía' tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio.

Entre las preguntas recogidas en el documento, consultado por Europa Press, el CIS ha cuestionado sobre el momento en el que los encuestados decidieron el sentido de su voto para las elecciones. El 22,3% del total de los encuestados lo decidió en la últimas semana, incluyendo el propio 17 de mayo.

Una cifra que se eleva al 28,1% entre los que fueron finalmente a votar el 17M. El mismo día de las elecciones, un 6,9% de las personas que acudieron a un colegio electoral decidieron a que partido apoyar en ese momento.

El CIS ha desglosado que entre las personas que dudaron a que partido votar y finalmente lo hicieron, el 20,8% estuvieron entre Adelante y Por Andalucía, mientras que el 18,2% de los mismos dudaron entre PP y Vox. Asimismo, la disyuntiva entre PSOE y Adelante estuvo presente en el 17,5% de los indecisos.

Asimismo, la campaña electoral para el 17M solo cambió el voto del 14,5% de los encuestados. Una campaña en la que la sanidad, ha sido el tema más debatido por los candidatos, según la visión de los participantes en el estudio que lo han mencionado un 51,7% seguido muy de lejos por la inmigración (7,1%) y la vivienda (6,7%).

La televisión fue el medio preferido por los encuestados para seguir la campaña electoral, con un 67,4% de los apoyos, seguido de las redes sociales con un 44,5%. Una campaña que ha despertado el interés, bastante o mucho, del 68,2% de los participantes.

Asimismo, el CIS ha pedido a los encuestados que puntúen la campaña electoral realizada por los principales candidatos a la Presidencia de la Junta. En este sentido, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha obtenido la mejor puntuación media con un 5,63.

También aprueba su desempeño en la campaña el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, con un 5,63. Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha obtenido un 4,68 de media, mientras que el candidato de Vox, Manuel Gavira, y la del PSOE-A, María Jesús Montero, son los peores valorados con un 3,66 y 3,54 respectivamente.