Cerca de 369.000 andaluces podrán votar por primera vez en elecciones autonómicas el 17M

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SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 368.853 andaluces podrán ejercer el domingo 17 de mayo su derecho al voto por primera vez en unas elecciones autonómicas, lo que supone el 5,41% de los 6.812.861 electores convocados a las urnas en la comunidad, según datos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en número de nuevos electores respecto a las autonómicas del 19 de junio de 2022, con 91.003, seguida por Málaga, con 69.299; y Cádiz, con 58.329. Por detrás se encuentran Granada, con 39.767; Córdoba, con 32.919; Almería, con 29.456; Jaén, con 25.733; y Huelva, con 22.347.

En relación a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la cifra de nuevos electores alcanza los 269.260, con la siguiente distribución provincial: Sevilla, 66.981; Málaga, 50.507; Cádiz, 42.492; Granada, 29.007; Almería, 21.637; Córdoba, 23.730; Jaén, 18.501; y Huelva, 16.405.

Respecto a los comicios europeos del 9 de junio de 2024, el número de nuevos electores es menos significativo (186.090 en toda Andalucía) con el siguiente reparto por provincias: Sevilla, 46.276; Málaga, 34.908; Cádiz, 29.336; Granada, 20.075; Córdoba, 16.378; Almería, 14.890; Jaén, 12.830; y Huelva, 11.397.

En total, 6.812.861 andaluces, 302.005 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto el domingo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, lo que supone un 2,5% más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.

