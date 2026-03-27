Moreno valora que la JEC suspenda el DNI digital para ejercer el voto en el 17M: "No se puede utilizar sin seguridad"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ejerce su derecho al voto, a 9 de junio de 2024, en Málaga en las elecciones europeas de 2024 en España. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha valorado este viernes la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de dejar en suspenso la autorización del uso de la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditarse a la hora de votar en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo tras acreditar que "no existe, por parte del Ministerio del Interior, ningún tipo de certificador que garantice que el proceso va a ser claro y limpio".

"No se pueden utilizar innovaciones tecnológicas hasta que no esté comprobado y no sea seguro, no se puede hacer de conejillo de Indias en ningún proceso electoral", ha defendido Moreno tras la decisión de la JEC dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del DNI para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre, mientras no se garantice que el control de verificación sea "suficientemente seguro".

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo andaluz ha querido dejar claro que el PP "no está en contra" del DNI electrónico, "que funciona y es un avance para mejorar la accesibilidad desde el punto de vista administrativo", pero ha advertido de que "el problema es que no hay ningún tipo de aplicación que certifique que cuando tú votas con el DNI electrónico, ese DNI corresponde a la persona física concreta".

"Ya hemos visto los casos de Aragón y Castilla y León, que no han tenido verificador, porque el Ministerio Interior no ha suministrado a las comunidades autónomas los instrumentos para poder certificar de manera ordenada, clara y segura que ese DNI corresponde a ese ciudadano", ha añadido Moreno, que ha valorado que la JEC haya resuelto "de manera muy ágil y rápida" atender la petición formulada por el PP y ha confiado en que este criterio también "sirva de cara a las próximas elecciones generales".

VE "UN DISPARATE" QUE LAS ELECCIONES SEAN "DOS MESES DESPUÉS" DE DISOLVER EL PARLAMENTO

El candidato del PP-A a la reelección también ha defendido durante la entrevista la necesidad de abordar una revisión de la Ley Electoral para acortar los plazos entre la disolución del Parlamento y la cita con las urnas, actualmente fijados en 54 días en la normativa andaluza.

"Se disuelve el Parlamento y las elecciones son dos meses después, a mí esto me parece un disparate. Esto se hizo hace más de de 40 años, creo que es un modelo ya antiguo que debería ser mucho más funcional", ha apuntado Moreno, que ha reconocido que ello permitiría "no tener a la gente con el coñazo (sic) de estar todos los días con la cantinela electoral que a veces aburre a los ciudadanos".

