Cerca de un centenar de personas reivindican la igualdad de trato en el Día Internacional del Pueblo Gitano

El acto con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano ha concluido con una ceremonia en el río. - FAKALI

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha celebrado este martes en Sevilla un acto con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora cada 8 de abril, en el que han participado representantes institucionales y distintas generaciones de familias gitanas. El encuentro, bajo el lema 'Memoria, patrimonio y futuro del Pueblo Gitano', ha reunido a casi un centenar de mayores y jóvenes en un espacio dedicado a preservar la memoria y abordar los retos actuales en igualdad de trato y lucha contra la discriminación.

La conmemoración del 8 de abril tiene su origen en el Congreso de Londres de 1971, considerado un hito en el reconocimiento internacional del Pueblo Gitano. En este contexto, representantes del Ministerio de Igualdad y de la Junta de Andalucía han arropado una celebración que no solo ha mirado al pasado con orgullo, sino que ha proyectado los desafíos actuales en materia de igualdad de trato y no discriminación, abordando por tanto la dimensión histórica de esta fecha como su proyección en el ámbito de los derechos y las políticas públicas.

La jornada ha sido conducida por la periodista de Canal Sur Mabel Mata y ha contado con la participación del secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez González, de la Consejería de Cultura y Deporte, y de la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo de los Reyes. Durante su intervención, Carrillo de los Reyes ha señalado que el 8 de abril representa "el derecho a existir con dignidad, con voz propia y con pleno reconocimiento", y ha subrayado la necesidad de que las instituciones garanticen la igualdad de trato y actúen frente a cualquier forma de discriminación.

El programa ha incluido un diálogo intergeneracional moderado por el escritor Antonio Ortega, en el que han participado Pepe Moreno, ex Hermano Mayor de la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla y Trianero de Honor 2025; Juana Peña, antigua ceramista de la histórica fábrica de Mensaque; y Alejandra Moreno, coordinadora de la Red de Juventud Gitana de España. Durante este espacio se han compartido experiencias vinculadas a la memoria y la identidad, así como reflexiones con todo el auditorio sobre la evolución social y los desafíos actuales de la ciudadanía romaní.

En este sentido, las intervenciones han puesto de relieve tanto el papel de las generaciones mayores en la conservación de la cultura y las formas de vida como la implicación de la juventud en ámbitos como la formación, el empleo y la participación social. "Hemos mantenido nuestras raíces a pesar de las dificultades", se ha señalado durante el diálogo, mientras que desde el ámbito juvenil se ha destacado la importancia de avanzar "sin renunciar a la identidad".

El acto ha incorporado también una programación cultural con la exposición 'La mirada gitana en el 8 de abril', un viaje visual que rescata la memoria colectiva y el legado cultural de una identidad viva, poniendo rostro y voz a los y las referentes en la lucha por los derechos civiles romaníes, y la actuación de la cantaora Malena Carrasco y el guitarrista Luis Carrasco, cuyo flamenco de raíz lebrijana ha servido de hilo conductor emocional.

Como colofón, el acto ha culminado en una ceremonia del río. Diferentes generaciones han dado lectura a un manifiesto conjunto en favor de la convivencia antes de proceder al encendido de velas y el lanzamiento de pétalos al Guadalquivir. Este gesto, acompañado por los sones del himno 'Gelem, Gelem', interpretado por la Banda de las Nieves de Olivares, ha servido de homenaje a las víctimas gitanas del Holocausto.