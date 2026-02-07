Cerrados en Granada el Bosque de Gomérez y la Cuesta de los Chinos este sábado por fuertes rachas de viento

Archivo - Turistas en la Alhambra, en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha activado medidas en el marco de su protocolo de vientos, en nivel 2 desde las 11,00 a las 22,00 horas por rachas de hasta 70 kilómetros por hora, permaneciendo cerrados los espacios del Bosque de Gomérez, la Cuesta de los Chinos, los jardines Altos del Generalife y de los Adarves, y las torres de la Vela y de las Armas.

Así lo ha divulgado el patronato, dependiente de Cultura de la Junta, a través de sus redes sociales en un mensaje, consultado por Europa Press, en que pide disculpas a los usuarios por estas medidas con las que trata de contener los efectos del temporal.

Precisamente este pasado viernes el patronato informaba de una intervención para evitar la caída de un ciprés en el interior del Palacio de Dar al-Horra de Granada por las inclemencias de la borrasca Leonardo.

El conjunto monumental de la Alhambra y Generalife reabrió por completo este pasado viernes en la mañana tras el cierre de sus instalaciones durante la jornada anterior debido a las previsiones meteorológicas.