CES provincial de Jaén analiza experiencias innovadoras ante la despoblación rural en una jornada sobre reto demográfico

Javier Perales y Manuel Parras en la inauguración de la jornada. - CES PROVINCIAL

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén ha organizado este martes una jornada para reflexionar sobre el presente y el futuro del reto demográfico-territorial en la provincia, en la que también se han analizado experiencias innovadoras y casos de éxito para combatir la despoblación rural.

El presidente de este órgano consultivo de la Diputación, Manuel Parras, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, han participado en la inauguración de este encuentro, coordinado por José Domingo Sánchez, consejero del Grupo de Expertos por la Universidad de Jaén del CES provincial, quien ha profundizado en 'El contexto demográfico-territorial de la provincia de Jaén'

Parras ha reconocido que Jaén ha perdido población en los últimos años, aunque ha añadido que este proceso se ha contenido en parte en los dos últimos años en las poblaciones más grandes, mientras que en los últimos diez años ha crecido ligeramente en algunos municipios del entorno de la capital, según ha informado el CES provincial.

"No tenemos un problema de España vaciada, ni mucho menos, lo que sí tenemos es un problema demográfico de despoblamiento", ha afirmado. Por eso, desde el CES se señalan cuatro pilares sobre los que asentar el desarrollo territorial: la creación de empleo cualificado, las infraestructuras, el cambio climático y el reto demográfico, asunto éste que centra la jornada.

"Por eso, hemos querido traer a los mejores, a las administraciones públicas, a gente que trabaja en el territorio, sobre todo para que nos muestren casos de éxito, qué medidas públicas y privadas han funcionado en otros territorios para, no solo mitigar el reto demográfico y la pérdida de población, sino que seamos atractivos para que puedan venir personas a nuestro territorio", ha declarado.

Un objetivo, además, para el que "no puede haber malos ni deficientes servicios públicos, ni problemas de infraestructuras". De ahí que se propongan cuestiones diversas, "como fiscalidad diferencial asimétrica porque no sólo hay que hacer los pueblos y las zonas rurales atractivas, sino que hay que darles los medios para que la gente se quede".

Por su parte, el diputado de Agricultura y Ganadería ha agradecido al CES la organización de este encuentro para afrontar el reto demográfico, "algo que sirve "para prestar atención en la búsqueda de soluciones a un problema que no es tan acuciante en la provincia de Jaén".

"No somos la España despoblada gracias a esa ganadería más extensiva, gracias a la agricultura más tradicional y que pueden suponer una oportunidad. Por eso, desde las administraciones tenemos que poner oído a este tipo de jornadas y poner en marcha medidas y actuaciones como hace la Diputación de Jaén sin tener muchas veces competencias", ha subrayado Perales.

En este encuentro, ha intervenido Javier Esparcia, catedrático de Análisis Geográfico Regional del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia. Ha sido presentado por Noelia Ruiz, profesora ayudante doctor del Área de Geografía Humana de la UJA, y ha ofrecido la ponencia 'Experiencias innovadoras y casos de éxito'.

Posteriormente, se ha celebrado la mesa redonda 'Las políticas públicas como impulsoras de la innovación y el éxito frente al reto demográfico-territorial', moderada por la secretaria general de CCOO en Jaén y vicepresidenta del CES provincial, Silvia de la Torre.

Las intervenciones han aludido a 'El papel de los gobiernos locales: la acción de la Diputación Provincial de Jaén', a cargo de Sebastián Quirós, de esta administración, así como a 'La I Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía', por Miguel Presencio, consejero técnico de la Secretaría General de Administración Local de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

'La visión de los agentes territoriales: grupos de desarrollo rural' ha sido el título de otra mesa redonda, moderada por Francisca Jiménez, del Departamento de Economía de la UJA. En ella se ha contado con los gerentes de los GDR Sierra Mágina, El Condado, Sierra de Segura y Sierra Sur, José García, Mercedes González, María Francisca Rascón y Javier Collado, respectivamente.

Esta jornada forma parte de Conferen CES 2026, un ciclo para este semestre que fue estrenado el pasado febrero y con el que se pretende abrir un foro de reflexión con las aportaciones de expertos que profundizan en asuntos de interés social y económico.