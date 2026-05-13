El CGPJ concede amparo a la jueza de Violencia de Granada que intervino en el caso Juana Rivas

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de personas en una concentración a favor de Juana Rivas. A 14 de enero de 2024, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID/GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por mayoría conceder el amparo contemplado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la magistrada Aurora María Angulo González de Lara, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que ha emitido resoluciones judiciales en relación al caso de Juana Rivas.

El acuerdo dispone asimismo, "como medida de restauración de la independencia judicial perturbada, la difusión institucional del presente acuerdo, con expresa constancia de que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente".

El CGPJ considera que las manifestaciones realizadas en una nota de prensa publicada por el abogado de Juana Rivas el 13 de enero de 2025 "resultan objetivamente perturbadoras de la independencia judicial, máxime dada la repercusión que el comunicado tuvo en los medios de comunicación y en las redes sociales".

Al respecto, el propio CGPJ recuerda que dicho comunicado comenzaba diciendo: "Quédense con este nombre: Aurora Angulo", y aseguraba que la jueza había "archivado en un cajón" una denuncia de su representada y afirmaba que "es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre".

Del acuerdo del Pleno del CGPJ se han excluido las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente, por considerar que se formularon "en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política".