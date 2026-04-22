La charla en Córdoba del filósofo David Pastor Vico protagoniza la celebración de San Isidoro en Filosofía y Letras

David Pastor Vico (centro), entre Javier Martín y Manuel Torralbo, y el resto del equipo decanal. - UCO

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado su tradicional acto de conmemoración de San Isidoro de Sevilla, patrón del centro, presidido por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y que ha contado con la intervención del profesor, filósofo, escritor y divulgador David Pastor Vico, quien ha impartido la conferencia 'Pensar bien alarga la vida'.

Según ha informado la UCO en una nota, en su ponencia, Pastor Vico ha propuesto un análisis de la longevidad desde la ética y la filosofía de proximidad, alejándose de los manuales de autoayuda. Bajo la premisa de que somos "animales sociales", ha explorado cómo el ejercicio de un pensamiento crítico y una narrativa interna basada en la realidad, y no en el narcisismo, fortalece los vínculos comunitarios.

El filósofo ha argumentado que la verdadera salud mental nace de entender que nadie se salva solo y que la confianza en el prójimo es nuestro mayor mecanismo de supervivencia. En la charla ha abordado cómo el "pensar bien" implica sustituir la sospecha sistemática por la responsabilidad ética, reduciendo el estrés que genera el aislamiento del individuo moderno.

Al entender que el bienestar propio es indisociable del bienestar del "otro", el pensamiento se convierte en una herramienta de cohesión que, no solo mejora la calidad de la convivencia, sino que además impacta directamente en nuestra esperanza de vida. "No se trata de optimismo vacío, sino de recuperar la confianza y el sentido de pertenencia como los mejores aliados para una vida larga y digna", según ha argumentado.

Por su parte, el rector de la UCO ha agradecido la vertiente didáctica y amena de la conferencia de Pastor Vico, animando al profesorado congregado en el Aula Magna de la facultad a incorporar lo lúdico en la enseñanza, para que el aprendizaje perdure en el estudiantado.

Además, ha mencionado el nuevo Grado de Filosofía y Matemáticas, que cuenta con profesorado de Filosofía y Letras, del que ha dicho tener grandes expectativas en el fomento de las habilidades de pensamiento crítico que ha apuntó Pastor Vico en su charla.

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín, por su parte, ha anunciado la próxima publicación de dos libros en UCOPress, uno de ellos dedicado al tricentésimo aniversario del edificio que alberga la facultad, el Hospital del Cardenal Salazar, a cargo de Soledad Gómez Navarro y Carlos Collantes.

El decano ha hecho una defensa de las humanidades en una época en la que impera "el poder del relato, la postverdad o la supuesta amenaza de la Inteligencia Artificial". A este respecto, Javier Martín ha destacado que la facultad cuenta con "un profesorado excelente, con grandes investigadores, con un PTGAS sumamente competente y comprometido, con un catálogo de grados simples, itinerarios conjuntos y un doble grado con Burdeos, que siguen siendo atractivos y valiosos para un número considerable de estudiantes".

La falta de espacios, ya crónica, que sufre el centro, así como los problemas derivados de habitar un espacio con tres siglos de historia, han sido puntos que también ha abordado el decano en su intervención, que ha concluido don una apelación a que la facultad siga siendo un espacio para el diálogo y la colaboración. "Como nuestro conferenciante nos recuerda siempre, solos no somos nada. Por ello, es fundamental consolidar cada vez más nuestra comunidad universitaria". La jornada ha culminado con un espectáculo de danza africana de kizomba y semba, a cargo del Aula de Danza de la UCO.