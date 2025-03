Cheque Bebé Córdoba 2025: ¿Cómo acceder a la ayuda económica de 500 euros por nacimiento o adopción desde este martes?

CÓRDOBA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas por nacimiento en Córdoba, conocidas como cheque bebé, comienza este martes y se extenderá hasta el 15 de noviembre. Este programa de ayudas cuenta con un presupuesto de un millón de euros para diez meses, otorgando 500 euros por cada nacimiento o adopción, con la posibilidad de ampliar el presupuesto en 300.000 euros. Las solicitudes se pueden realizar a través de la página web.

En una rueda de prensa el pasado mes de marzo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, detallaba que la Junta de Gobierno Local había aprobado el compromiso presupuestario, con las bases para las ayudas y el apoyo a la natalidad y adopciones, con el fin de que "la ciudad siga creciendo y evitar la pérdida de población", así como "colaborar modestamente en los gastos de los primeros meses de vida de los recién nacidos o aquellos adoptados menores de edad".

Al respecto, comentaba los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se publicaron en febrero, que recogen que la provincia ha tenido una bajada de la natalidad en 2024 del 3%, mientras que en la última década han nacido un 25,6% menos de niños en la provincia, aunque valoró que en la capital por "segundo año consecutivo ha aumentado la población", siendo "la segunda capital andaluza que más población ha subido", con "2.575 nuevos vecinos que han llegado a la ciudad, fundamentalmente en los dos últimos años", ha precisado, subrayando "la calidad de vida y la posibilidad de trabajo", entre otros aspectos.

Según precisaba el regidor, "en este primer año, para que las subvenciones no supongan retraso ni problema para las familias, el plazo de es hasta los nacidos hasta final de octubre", de manera que "a partir del año que viene se regularizará así ya todos los años para una convocatoria que cuente con los nacidos a final del año anterior, es decir, la de 2026 comenzará con los nacidos a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de octubre de ese año", todo ello debido al cierre presupuestario, que "se hace en noviembre y diciembre".

Por tanto, este año son diez meses, y a partir de 2025 será de un año, a la vez que "el procedimiento va a ser muy sencillo", aseguraba Bellido, quien destacaba que "se ha apostado por la máxima simplicidad administrativa, tanto para la tramitación como para la documentación necesaria para la concesión de estas ayudas". En 2024 han nacido en la ciudad unos 2.300 niños.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

La ayuda será para los niños nacidos o adoptados desde el 1 de enero al 31 de octubre de este año y para los nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre se podrán solicitar a partir de enero de 2026, a través de la citada web. Entre los requisitos, estar empadronado en Córdoba a fecha de la solicitud y al menos desde el 1 de marzo del año 2024, de cara a "fomentar el nacimiento de niños nacidos en Córdoba" y que "no sea una llamada a gente que venga a cobrar el cheque bebé a Córdoba y luego vuelvan a marcharse", aclaraba la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador.

Asimismo, Contador recalcaba que "el menor tiene que estar empadronado en la ciudad". "Cuando se solicite, si todavía no está empadronado el niño, tendrán que adjuntar el documento que avale que está hecha la solicitud", agregó, para apostillar que "son pocas las personas que no reúnen los requisitos". En caso de nacimientos múltiples, habrá que hacer dos solicitudes, no basta con una. En caso de padres separados, la solicitud deberá ser presentada por quien tenga la custodia legal del menor y, en caso de custodia compartida, uno de los progenitores tramitará la subvención bajo la declaración responsable.

Las tramitaciones van por orden de subida a la plataforma. Es obligatorio acceder a la web y complementar 'online' el formulario para solicitar la ayuda, algo que se puede hacer tanto por ordenador como por teléfono móvil. El formulario se podrá presentar telemática o presencialmente por el registro municipal. Una vez que finalice el proceso, llegará una confirmación al correo electrónico con una copia del registro. Se hará un pago único de 500 euros en unos seis meses "más o menos" para resolver cada una de las peticiones.